1.9 % نمو السيولة المحلية في 11 شهراً

قفزت السيولة المحلية مع ارتفاع عرض النقد الوسطي (ن2) إلى تريليون و248.8 مليار درهم نهاية نوفمبر مقابل تريليون و244.1 ملياراً نهاية أكتوبر بنمو شهري 0.4% ومقابل تريليون و225.5 مليار درهم بنهاية 2016 بنمو 1.9% خلال الـ 11 شهراً الأولى من 2017.

وأوضحت بيانات المصرف المركزي ارتفاع الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي إلى مستوى قياسي مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من 5 سنوات وبلغت 245.5 مليار درهم نهايــة الشهر الماضي مقابل 172.9 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2016، حيث اجتذبت البنوك ودائع حكومية جديدة في عام (من نوفمبر 2016 حتى نوفمبر 2017) بلغت 72.6 مليار درهم بنمو سنوي 41.99%.

ورفع المصرف المركزي أصوله بالعملات الأجنبية إلى 330.34 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقابل 322.06 مليار بنهاية أكتوبر و285.16 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2016 و310.91 مليارات درهم بنهاية العام.

وارتفعت ميزانية المصرف المركزي إلى 385.19 مليار درهم مقابل 377.08 ملياراً بنهاية أكتوبر الماضي و364.45 ملياراً بنهاية 2016.

وسجلت القاعدة النقدية ارتفاعاً كبيراً إلى 356.4 مليار درهم مقابل 313.6 مليار بنهاية نوفمبر 2016 بارتفاع 42.8 ملياراً بنمو سنوي 13.65% و338.1 مليار درهم بنهاية 2016 بارتفاع 18.3 ملياراً بنمو 5.41% خلال 11 شهراً الأولى من العام و348.9 مليار درهم بنهاية أكتوبر بارتفاع شهري 7.5 مليارات درهم بنسبة 2.15%.

وارتفع النقد المصدر بشكل قياسي وسجل أعلى مستوى في أكثر من 7 سنوات عند 84.3 مليـار درهم بنهاية نوفمبر مقابل 79.3 مليار درهم بنهاية أكتوبر.