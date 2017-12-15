«المركزي» يلزم البنوك بقبول سحب وإيداع النقود المعدنية من العملاء

ألزم المصرف المركزي البنوك وشركات التمويل الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة، بقبول استلام وإيداع وسحب النقود المعدنية من عملائها في حساباتهم حسب طلبهم مؤكداً أن رفض البنوك التجارية للقيام بهذا الأمر يعد بمثابة عدم امتثال لواجباتها المنصوص عليها وفقاً للقانون ما يشكل مخالفة صريحة لممارسة المهنة المصرفية.

جاء ذلك في إشعار أصدره المصرف المركزي لجميع البنوك وشركات التمويل الوطنية والأجنبية العاملة بالدولة حول شكاوى عملاء بشأن رفض البنوك إيداع النقود المعدنية في حساباتهم أوضح خلاله أن عدداً كبيراً من الأفراد وأحياناً بعض المؤسسات يلجؤون إلى إدارة النقد بالمصرف المركزي لمساعدتهم في استبدال الدراهم من النقود المعدنية بأوراق نقدية أو العكس.

وأوضح المصرف المركزي أن موضوع الشكوى من هؤلاء الأفراد والمؤسسات هو أن البنوك التجارية التي تحتفظ بحساباتهم ترفض استلام النقود المعدنية وإيداعها في حساباتهم أو صرف النقود المعدنية حسب احتياجاتهم.

وأكد الإشعار أن المصرف المركزي بصفته الجهة المسؤولة عن إصدار النقد في الدولة يبذل كل الجهود اللازمة ويتكبد تكلفة كبيرة في إطار سعيه لتوفير الأوراق النقدية والنقود المعدنية للبنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى بهدف تلبية احتياجات السوق وذلك ضمن المساعي الهادفة لخدمة الجمهور.

وأكد المصرف المركزي أنه سيقوم بمراقبة البنوك التي تخالف هذه التعليمات عن كثب وسيتخذ التدابير المناسبة في هذا الخصوص موضحاً أن هذا الإشعار يشكل تذكيراً بمحتوى رسالة البث المرسلة عن طريق نظام تحويل الأموال بتاريخ الثامن من أغسطس الماضي.