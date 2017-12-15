التباين يسيطر على أداء أسواق الأسهم خلال الأسبوع

سيطر التباين على أداء أسواق الأسهم في تداولات الأسبوع الماضي، وصعد سوق أبوظبي مع تفاؤل المستثمرين ببدء التداول على أسهم «أدنوك للتوزيع»، فيما هبط سوق دبي تحت وطأة ضغوط بيع على الأسهم القيادية في القطاع العقاري.

وهبط سوق دبي بنسبة 1.12% أو ما يعادل 38.06 نقطة ليغلق عند 3355.4 نقطة، مستمراً في الهبوط للجلسة الثالثة على التوالي، فيما ربح سوق العاصمة 62.3 نقطة أو ما نسبته 1.46% نقطة ليغلق عند 4339.22 نقطة مسجلا أول ارتفاع أسبوعي بعد تراجع 8 أسابيع متتالية.

وفى جلسة أمس، انخفض سوق دبي بنسبة 1.43% مع هبوط أسهم «إعمار العقارية» و«أرابتك» و«دبي للاستثمار»، فيما تراجع سوق أبوظبي بنحو 1.03% مع انخفاض سهم «بنك أبوظبي الأول» و«دانة غاز» و«اتصالات».

اهتمام

وقال إياد البريقي، المدير العام لشركة «الأنصاري» للخدمات المالية، إن جلسات الأسبوع الماضي شهدت عمليات شراء واضحة على بعض أسهم الشركات بعد وصول أسعار أسهمها إلى مستويات سعرية جاذبة مما يظهر اهتمام المستثمرين بزيادة وتيرة استثماراتهم في الأسواق الأخرى. وأضاف البريقي لــــ «البيان الاقتصادي»: من المشاهد الأخرى المقابلة كان هناك تراجع في أداء بعض الأسهم القيادية وخصوصا «إعمار العقارية» بعد إعلان الشركة عن توزيعات استثنائية بقيمة 4 مليارات درهم على مساهميها.

ولفت البريقي إلى أن الأسبوع الماضي شهد عدة أحداث هامة جاء في مقدمتها إدراج سهم «أدنوك للتوزيع» في سوق أبوظبي والذي يعد أهم وأكبر طرح منذ عقد كامل. وأضاف البريقي: كانت جلسة إدراج السهم مميزة حيث شهدت ارتفاعاً كبيراً في عدد الصفقات ومستويات السيولة مع تزايد الإقبال على شراء السهم لما تشكله الشركة من اهتمام كبير لكافة شرائح المستثمرين.

طروحات

وأوضح البريقي أن الطروحات الأخيرة ومنها «إعمار للتطوير» تسهم بشكل إيجابي في زيادة عمق السوق وتحسين مستويات السيولة وتوفير مزيد من الثقة لدى المستثمرين وفتح الباب أمام مزيد من الفرص الاستثمارية الجيدة في الأسواق تساعد المتعاملين على توزيع استثماراتهم.

وأكد البريقي أن حالة الأسواق المحلية لا زالت إيجابية وتتمتع بفرص فعلية وحقيقية للاستثمار عند مستويات الأسعار الجذابة وهي مرشحة للعودة الى الارتفاعات في الفترة القادمة.

إفصاحات

أعلنت شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس» موافقة مجلس إدارتها على انتخاب عبد الله الحباي رئيساً لمجلس الإدارة، وتعيين عبد الوهاب الحلبي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

أعلنت شركة «إسمنت رأس الخيمة» اعتبار عضو مجلس إدارتها علي حسين السادة مستقيلاً اعتباراً من أمس بسبب تغيبه عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة.

وافقت «الخليج الاستثمارية» على سياسة تداول المطلعين بالشركة، وسياسة إجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

ينعقد مجلس إدارة شركة «أدنوك للتوزيع» في 18 ديسمبر لمناقشة موضوعات متعلقة بالعمل.

دعا «سوق أبوظبي للأوراق المالية» الشركات المدرجة إلى ضرورة تحديث بيانات المطلعين مؤكداً أن فترة حظر تعاملات المطلعين ستبدأ من 15 ديسمبر.