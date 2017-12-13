سوق دبي يحقق أكبر مكاسب يومية في 5 أشهر

عززت مشتريات قوية أداء أسواق الأسهم المحلية في ختام تداولات أمس ليصعد سوق دبي بأكبر وتيرة مكاسب يومية في 5 أشهر مع سيطرة اللون الأخضر على جميع الأسهم المتداول، فيما ارتفع سوق أبوظبي بدعم من الأسهم القيادية.

وصعد سوق دبي بنسبة 1.17% أو ما يعادل 39.94 نقطة وهي أكبر مكاسب في يوم واحد منذ منتصف يوليو الماضي، ليغلق عند 3453.99 نقطة، مواصلاً صعوده للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع أسهم «بنك دبي الإسلامي» و«أرابتك القابضة» و«دبي للاستثمار». من جانبه، ربح سوق أبوظبي نحو 25.5 نقطة أو ما نسبته 0.59% ليستقر عند 4381.8 نقطة، مع ارتفاع أسهم «دانة غاز» و«اتصالات» و«الدار العقارية» و«بنك أبوظبي الأول».

ارتفاع

وقالت المحللة الفنية منى مصطفى، عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الأفريقي إن الأسواق المحلية أغلقت أمس على مكاسب قوية مدعومة بمكاسب كبيرة للأسهم القيادية على أسهم العقار والبنوك والاستثمار والاتصالات.

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع أسهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.66% و«داماك العقارية» 1.47% و«أرابتك القابضة» 1.22% و«دبي للاستثمار» 0.83% و«إعمار مولز» 0.47%. وتصدر سهم «دريك آند سكل» نشاط السوق من حيث القيم بـ 184.1 مليون درهم بتداول 85.3 مليون سهم، وأغلق مرتفعاً بنسبة 6.73%، فيما تصدر سهم «جي أف اتش» النشاط من حيث الأحجام بنحو 104.4 ملايين سهم وأغلق مرتفعاً 3.7%.

وأضافت منى مصطفى لــ «البيان الاقتصادي» أن سيولة سوق دبي شهدت تحسناً نسبياً مع تحرك المؤشرات في نطاق عرضي مقتربة من حدها العلوي، في ظل سيطرة حالة من الترقب على المستثمرين انتظاراً لإدراج سهم «أدنوك للتوزيع» المقرر انطلاقه اليوم في سوق أبوظبي.

وأوضحت أن سوق دبي ارتفع بنحو مقترباً من قمته الفرعية السابقة وسط إشارات إيجابية بعض الشيء على قرب انتهاء التصحيح والدخول في مناطق تجميعية مما قد يتيح للمؤشر فرصة التحرك عرضياً حتى نهاية العام الجاري، بينما استكمل سوق أبوظبي حركته الصاعدة بعد التذبذبات التي شهدها في الفترة الماضية بين 4338 و4244 نقطة ليقترب من المقاومة عند 4393 نقطة والتي حال اختراقها سنشهد تحركات صعود قوية قد تتعدى الاتجاه الصاعد قصير الأجل.

مشتريات

وتوقعت منى عودة المشتريات المؤسساتية المتوقعة خلال الفترة المتبقية من العام خصوصاً على أسهم الشركات التي تتمتع بأداء تشغيلي جيد وتوزيعات سخية على المساهمين، مما سيعزز من مستويات السيولة في الأسواق ويدعم صعود الأسهم.

وأوضحت أن مؤشر أبوظبي لديه دعم عند 4325 نقطة ومقاومة عند 4390 - 4400 نقطة، فيما توقعت أن يواصل مؤشر دبي صعوده التدريجي خلال الجلسات القادمة صوب مستوى 3500 نقطة بينما يقع الدعم عند 3414 نقطة. وجاء صعود سوق العاصمة بدعم ارتفاع سهم «دانة غاز» بنسبة 1.39% متصدراً نشاط السوق من حيث الأحجام بتداول 14.5 مليون سهم وبقيمة 10.45 ملايين درهم، فيما صعد سهم «اتصالات» 1.17% وتصدر النشاط من حيث القيم بنحو 18.9 مليون درهم بعد تداول 1.1 مليون سهم، كما ارتفع سهم «الدار العقارية» 0.91% و«بنك أبوظبي الأول» 0.49%.

سيولة

بلغت السيولة الكلية في السوقين نحو 683.6 مليون درهم منها 600.14 مليون في دبي و83.47 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 437 مليون سهم بواقع 391.11 مليوناً في دبي و45.9 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 4951 صفقة.

Ⅶإفصاحات

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