223.26 ملياراً إيداعات نقدية بـ «المركزي» في 11 شهراً

بلغ إجمالي قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي 223.26 مليار درهم خلال الـ 11 شهراً الأولى من عام 2017 منها 223.17 مليار درهم ورقية و86.61 مليون درهم معدنية مقابل نحو 231.23 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي ونحو 233.16 مليار درهم خلال الـ 11 شهراً الأولى من عام 2015.

وأشارت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي إلى أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي بلغت خلال نوفمبر الماضي نحو 18.46 مليار درهم منها نحو 18.45 مليار درهم ورقية و8.22 ملايين درهم معدنية مقابل نحو 19.82 مليار درهم في أكتوبر 2017 منها نحو 19.81 مليار درهم ورقية و8.06 ملايين درهم معدنية.

مسحوبات

وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي قيمة المبالغ النقدية التي تم سحبها من المصرف المركزي خلال الـ 11 شهراً الأولى من عام 2017 بلغ نحو 229.97 مليار درهم منها نحو 229.85 مليار درهم ورقية و120.74 مليون درهم معدنية مقابل نحو 235.75 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي و نحو 232.51 مليار درهم منها نحو 232.39 مليار درهم ورقية و120.51 مليون درهم معدنية في الـ 11 شهراً الأولى من عام 2017.

وذكرت أن إجمالي قيمة المبالغ النقدية التي تم سحبها من المصرف المركزي خلال نوفمبر الماضي بلغ نحو 23.46 مليار درهم منها نحو 23.45 مليار درهم ورقية و10.5 ملايين درهم معدنية مقابل نحو 20.8 مليار درهم في أكتوبر 2017 منها نحو 20.79 مليار درهم ورقية و10.65 ملايين درهم معدنية.

مسكوكة

من جهة أخرى، أصدر المصرف المركزي مسكوكة تذكارية مـن الفضة بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس هيئة التأمين.

ويتضمن وجه المسكوكة صورة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» محاطة بعبارة «صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة» مكتوبة باللغة العربية.. فيما يتضمن الخلف شعار المناسبة. وقام المصرف بإصدار 2000 مسكوكة تذكارية تبلغ القيمة الاسمية لكل مسكوكة 50 درهماً ويصل وزنها إلى 28.28 غراماً بينما يبلغ قطرها 38.61 ملم والخليط المعدني «999Ag» فضة خالصة.

وتم تسليم كافة المسكوكات التذكارية من الفضة إلى الجهة الطالبة «هيئة التأمين» لذلك فإن المسكوكات لن تعرض على عامة الناس عن طريق البنوك.