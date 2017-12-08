الفائدة بين البنوك تسجل ارتفاعات قياسية جديدة

سجلت أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك (إيبور) ارتفاعات قياسية جديدة لكل الآجال الطويلة والمتوسطة والقصيرة وبلغت أعلى مستوياتها في نحو9 سنوات للآجال القصيرة في مؤشر على تحسن مناخ الاستثمار وزيادة الطلب على السيولة المحلية.

ووفقاً لبيانات أعلنها المصرف المركزي أمس، فقد واصلت أسعار الفائدة لأجل 6 أشهر التي تعد مؤشراً وسطياً على مستويات الأسعار لمختلف الآجال ارتفاعها المتوالي وارتفعت من 1.8152% مطلع نوفمبر الماضي إلى 1.9305% أمس بارتفاع بلغ 11.53 نقطة أساس بزيادة نسبتها 6.35% في 5 أسابيع.

وأظهر تحليل «البيان الاقتصادي» لبيانات المصرف المركزي أن أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة طويلة الأمد (لأجل سنة) وصلت لسقف جديد لم تصله منذ عدة سنوات وبلغت 2.446% أمس مقابل 2.2117% أول نوفمبر الماضي بارتفاع قياسي بلغ 23.43 نقطة بنسبة 10.59%، كما ارتفعت أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر إلى 1.703%.