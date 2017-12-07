استقطاع «المضافة» من الاستهلاك الفعلي للاتصالات

كشف خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب عن أن ضريبة القيمة المضافة التي يبدأ تطبيقها اعتباراً من أول يناير بنسبة 5٪ سيتم استقطاعها بالنسبة للاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية عند الاستهلاك الفعلي للخدمات، ولن يتم إضافتها على أسعار البطاقات وكروت الشحن الصادرة عن مزودي هذه الخدمات التي تباع للمستهلكين من خلال منافذ البيع بالدولة.

وقال في تصريح لـ «البيان الاقتصادي» إنه على سبيل المثال بالنسبة للاتصالات الهاتفية السلكية واللاسلكية سيتم الخصم عند إجراء المكالمات فعلياً، والأمر نفسه ينطبق على خدمات البيانات والخدمات الإلكترونية، ووفقاً لذلك إذا كان سعر الدقيقة لمكالمات المحمول المحلية للخطوط المدفوعة مقدماً 36 فلساً على سبيل المثال، فسيتم خصم 1.8 فلس إضافية من رصيد العميل لكل دقيقة ليصبح السعر بعد تطبيق الضريبة 37.8 فلساً لكل دقيقة بدلاً من 36 فلساً حالياً وبالنسبة للمكالمات الدولية سيتم المعاملة بالأسلوب نفسه، حيث تتراوح أسعار الدقيقة الدولية حالياً بين 2.4 درهم و6.6 دراهم، وبالتالي تتراوح ضريبة القيمة المضافة الدولية لكل دقيقة بين 12 و33 فلساً.

وأضاف مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يغيّر أسعار كروت شحن الاتصالات والخدمات الإلكترونية، لأن شراء هذه الكروت يعد مجرد استبدال نقود بأداة مالية مماثلة لها ولكن المعاملة الضريبية تتم عند تقديم الخدمة والاستفادة الفعلية منها مع تقديم مقابلها المالي.