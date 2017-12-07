الأسواق تعوض خسائرها وتغلق خضراء بدعم «القياديات»

عوضت أسواق الأسهم المحلية خسائرها في اللحظات الأخيرة من جلسة أمس لتغلق في المنطقة الخضراء مدعومة بمكاسب متفاوتة على الأسهم القيادية خصوصاً في قطاعي العقارات والبنوك والاتصالات، فيما شهدت السيولة تحسناً نسبياً مع تركز نصفها في سهم «دريك آند سكل».

وتماسك سوق دبي بارتفاع 0.02% أو ما يعادل 0.77 نقطة ليغلق مستقراً عند 3394.51 نقطة بدعم صعود «بنك دبي الإسلامي» و«دبي للاستثمار» و«أرابتك القابضة»، فيما ربح سوق أبوظبي 47.3 نقطة أو ما نسبته 1.11% ليصل إلى 4310.94 نقاط مع ارتفاع «بنك أبوظبي الأول» و«اتصالات» و«الدار العقارية».

وبلغت السيولة في السوقين نحو 591.74 مليون درهم بواقع 483.38 مليوناً في دبي و109.36 ملايين في أبوظبي، وجرى تداول 295.8 مليون سهم منها 241 مليوناً في دبي و54.7 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 4322 صفقة.

واستحوذ سهم «دريك آند سكل» على 51.4% من سيولة سوق دبي، بعدما جرى تداول 124.26 مليون سهم بقيمة 248.29 مليون درهم، وأغلق مرتفعاً بنسبة 9.63%، بالغاً أعلى مستوياته منذ نهاية أكتوبر الماضي.

دعم

وقال عصام قصابية، المحلل المالي لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، إن الأسواق المحلية نجحت أمس في تعويض خسائرها التي استمرت طوال الجلسة مستمدة الدعم من الأسهم القيادية خصوصاً في قطاع البنوك والعقار.

وجاء صعود سوق دبي بدعم رئيسي من ارتفاع «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.33% و«دبي للاستثمار» بنحو 1.28% و«أرابتك القابضة» 2.15% و«داماك العقارية» 2.72%، بينما في المقابل هبطت أسهم «إعمار مولز» و«إعمار للتطوير» و«إعمار العقارية» بنحو 1.41% و1.25% و0.53%.

وأضاف قصابية لـ «البيان الاقتصادي»: إن هناك تحسناً في مستويات السيولة لكنها تركزت بشكل كبير على سهم «دريك آند سكل» رغم عدم وجود أي أنباء جديدة ولكن بشكل عام هناك تفاؤل بالسهم بعد نجاح خطة إعادة هيكلة رأس المال وكذلك الانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة.

أساسيات

وأوضح قصابية أن التراجعات التي شهدتها الأسواق في الأيام الماضية كانت بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وتوقع قصابية عودة الحركة الصعودية للأسواق قريباً خصوصاً مع تدفق الاكتتابات الجديدة والتي كانت بدايتها مع «إعمار للتطوير» ثم «القدرة القابضة» في السوق الثانية، وأدنوك للتوزيع في الأسبوع المقبل.

دعم صعود سوق العاصمة مكاسب سهم «بنك أبوظبي الأول» التي اقتربت من 2% وسط تداولات نشطة جاوزت قيمتها 29.8 مليون درهم بتداول 2.9 مليون سهم، كما صعد سهم «اتصالات» بنسبة 1.23% و«الدار العقارية» بنحو 0.46%.

وتصدر سهم «دانة غاز» نشاط السوق من حيث الأحجام بنحو 24.6 مليون سهم بقيمة 16.8 مليون درهم، وأغلق منخفضاً بنسبة 1.45%، كما هبط سهم «إشراق العقارية» 2.86% و«أغذية» 0.96% و«الواحة كابيتال» 0.57%.

أجانب

اتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء في سوق دبي أمس بعد تحقيقهم مشتريات بنحو 170.15 مليون درهم مقابل مبيعات 154.5 مليون بصافي شرائي 15.56 مليون، فيما اتجه الاستثمار المؤسسي نحو الشراء بصافي شرائي 33.2 مليون درهم. وفى سوق العاصمة، اتجه الأجانب كذلك نحو الشراء بمشتريات جاوزت 61.5 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 60.9 مليوناً بصافي شرائي 576.8 ألف درهم.

إفصاحات

أعلنت «دبي للاستثمار» عن زيادة بنسبة 36% في عقود التأجير من الباطن في مجمع دبي للاستثمار التابع لها، وذلك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

يعقد مجلس إدارة شركة «دبي للمرطبات» اجتماعاً في 11 ديسمبر الجاري لمناقشة بعض الأمور الداخلية.

ناقش مجلس إدارة «البحرية الوطنية للتأمين» أمس نتائج نشاط الشركة وسياستها الاكتتابية على أساس نتائج الربع الثالث من العام الجاري.