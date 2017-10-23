7 خطوات تحميك من الإفلاس آخر الشهر

هل تنفق معظم راتبك الشهري حالما تستلمه؟، أو أنك بمجرد أن تبدأ في الإنفاق تجد نفسك لا تستطيع التوقف؟، هل ترى أن طريقة تدبيرك للراتب، تؤدي إلى تراكم الديون وعدم الادخار؟، هل تتساءل كيف يمكن أن تتجنب الإفلاس في آخر الشهر؟، إليك 7 خطوات ونصائح بسيطة، ستمكنك من المحافظة على راتبك والتوفير منه أيضاً إذا رغبت بذلك.

1اعرف أوجه إنفاقك: قم بتتبع مصروفاتك ودخلك من أجل امتلاك صورة دقيقة لوضعك المالي الحالي.

2حدِّد أهدافاً ادخارية: ضع هدفاً تسعى إلى الوصول إليه، مثل تَحسّين وضع منزلك أو السياحة أو شراء شيء ما، كي تستطيع توفير المال بكل همة وعزيمة.

3تجنَّب المظاهر الخدَّاعة: لا تحاول بعثرة مالك والافتخار بأنك تعيش في مستوى اجتماعي عالٍ، كي تُرضي الآخرين ولا تشعر بأنك أقل منهم، بل اسكن في بيت يناسب دخلك، واصرف حسب إمكاناتك المالية.

4اتخِذ إجراءات وِقائية: إذا كنت شخصاً مبذراً ولا تستطيع أن تتحكم في صرفك للمال، فيمكن ألا تأخذ كل راتبك من البنك، بل يفضل فتح حساب توفير، وأن تأخذ ما تريد صرفه فقط في كل أسبوع من المصاريف الأساسية.

5الابتعاد عن الشراء بالدين: ننصحك بألا تفتح مجالاً للدّين من المحال وشراء لوازم بيتك، لأنك سوف تشتري الكثير من الأغراض وتراكم الكثير من الديون عليك من دون أن تشعر بذلك.

6تخلص من ديونك: لا تترك الديون تتراكم عليك، وحاول سدها أولاً بأول، لأن تراكم الديون يولّد ضغوطاً نفسية ومادية عديدة.

7خصِّص مبلغاً للصدقة: حاول إخراج صدقة مالك كل شهر من راتبك إلى الفقراء والمحتاجين، وذلك كي يبارك لك الله في أموالك وحياتك.