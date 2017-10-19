56 مليار دولار حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأميركية

وصلت حيازة دولة الإمارات من سندات وأذون الخزانة الأميركية إلى 55.9 مليار دولار في أغسطس الماضي، لتأتي ضمن قائمة الدول الخمس والعشرين الأولى محتلة المرتبة «22» عالمياً.

ووفق بيانات حديثة لوزارة الخزانة الأميركية، أمس، وصلت حيازة الإمارات من السندات والأذون الأميركية إلى نحو 55.9 مليار دولار في أغسطس الماضي مقابل نحو 59.9 مليار دولار في يوليو السابق عليه ومقابل نحو 64.1 مليار دولار في أغسطس 2016.

وحلت الإمارات في المرتبة الثانية على صعيد دول الخليج الأكثر حيازة للسندات الأميركية، فيما احتلت السعودية المرتبة الأولى بنحو 137.9 مليار دولار، وجاءت الكويت في المركز الثالث بنحو 35.6 مليار دولار.

وعالمياً، جاءت الصين في المركز الأول بحيازة بلغت 1.2 تريليون دولار، ثم اليابان بنحو 1.1 تريليون دولار، تتبعهما إيرلندا بنحو 307.2 مليارات دولار.