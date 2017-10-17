بيع وشراء الأسهم معفى و«الرسوم الصريحة» خاضعة للضريبة

قال خالد البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب في تصريح خاص لـ«البيان الاقتصادي»: إن الرسوم الصريحة التي يتم فرضها على المستثمرين في أسواق المال ستخضع لضريبة القيمة المضافة، بواقع 5% مع مطلع عام 2018، أي أن الضريبة ستكون على العمولة التي يتم فرضها على عمليات البيع والشراء، لكن عمليات البيع والشراء نفسها لن تخضع للضريبة. كما ستعفى المنتجات التي تعتمد على الهامش من أي ضرائب.

وأضاف البستاني قائلاً: إنه يجري حالياً العمل على الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة والتي ستجيب عن كل الاستفسارات، مشيراً إلى أنها ستنشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الاتحادية للضرائب حال اعتمادها.

وكان البستاني أكد في تصريحات سابقة أن الضريبة ستطبق على شركات الوساطة المالية التي تبلغ إيراداتها أو تفوق 375 ألف درهم سنوياً وستكون ملزمة بالتسجيل للضريبة.