9 مليارات استثمارات البنوك الإسلامية في 11 شهراً

بلغت استثمارات المصارف الإسلامية العامــلة في الدولة نحو 9 مليارات درهم بنهاية شهر نوفمبر 2016 ليصل إجمالي استثمارات المصارف حوالي 58 مليار درهم مقارنـــة مع 49 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر من العــام 2015، وفق إحصاءات المصرف المركزي، والتي أظهرت أن شهر نوفمبر شهد إضافة استثمارات بحوالي 3 مليارات درهم.

ووفق تحليل البيان الاقتصادي، تبلغ حصة المصارف الإسلامية من إجمالي الاستثمارات الجديدة لبنوك الدولة (11 شهراً) حوالي 26.5 %.

وبلغت استثمارات البنوك التقليدية في نفس الفترة حوالي 226 مليار درهم مقارنة بنحو 201 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، وهو ما يعني أن البنوك التقليدية استثمرت ما يفوق 25 مليار درهم خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام 2016.

وبلغت حصة الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، حوالي 33 % من إجمالي الاستثمارات الجديدة للمصارف الإسلامية في العام 2016 أو ما يعادل 2.9 مليارات درهم، في حين استحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على حصة 63 % من هذه الاستثمارات أو ما يعادل 5.6 مليارات درهم.

وجاءت الاستثمارات في الأسهم ضعيفة حيث لم تحصل إلا على 100 ألف درهم، بنسبة 1 % بينما تم وضع الباقي (3 %) تحت بند استثمارات أخرى.