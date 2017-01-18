أسهم «الإدراج المزدوج» تجذب سيولة الأسواق

استعادت المؤشرات العامة لأسواق المال المحلية توازنها أمس، رغم ارتفاع وتيرة المضاربات، وسط توجه الجزء الأكبر من السيولة نحو أسهم الإدراج المزدوج، التي حققت أكبر المكاسب، وسجّلت شهية التداول تحسناً مقارنة باليوم السابق وارتفعت قيمة الصفقات المبرمة إلى 1.4 مليار درهم تقريباً.

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بنسبة 0.21 % إلى 4663 نقطة، فيما أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 3672 نقطة بزيادة نسبتها 0.09 % مقارنة مع جلسة أمس الأول. وقال عبد الله الحوسني مدير شركة الإمارات دبي الوطني للخدمات المالية، إن الهدوء كان سيد الموقف خلال الجلستين الماضيتين بشكل عام.

حيث استهدفت غالبية السيولة التي دخلت للأسواق المضاربة والدخول والخروج اكثر من مرة في الجلسة الواحدة، مشيرا إلى أن بعض الأسهم تستبق إعلان النتائج المالية للعام الماضي وذلك بفعل عمليات المضاربة.

سوق دبي

وجاءت الانطلاقة في دبي هادئة في مرحلة جس النبض التي أعقبها تراجع في أسعار غالبية الأسهم مع استمرار تواصل ضخ الجزء الأكبر من السيولة على الأسهم الصغيرة ذات الإدراج المزدوج، التي حققت مكاسب كبيرة، ما شجع غالبية المستثمرين والمضاربين للتداول عليها.

وسيطر التباين على حركة القطاع العقاري، فقد انخفض سهم إعمار إلى 7.53 دراهم وسار في نفس النهج سهم داماك المتراجع إلى 2.64 درهم، في حين ارتفع سهم أرابتك لمستوى 1.44 درهم وإعمار مولز إلى 2.60 درهم، كما ارتفع سهم دريك اند سكل إلى 0.522 درهم بعد نفي الشركة استقالة مديرها التنفيذي، وصعد سهم ديار إلى 0.641 درهم.

وكانت الأسهم ذات الإدراج المزدوج الأكثر نموا، فقد شهد سهم هيتس تداولات نشطة تجاوزت قيمتها 265 مليون درهم وارتفع بنسبة 9 % تقريبا بالغا 0.859 درهم ولحق به سهم اكتتاب بزيادة نسبتها 5 % مغلقا عند 0.581 درهم ومجموعة المدينة إلى 62 فلسا، واغلق سهم مصرف السلام البحرين عند 1.11 درهم بمكاسب نسبتها 11.3 %،.

وحلق سهم مصرف السلام السوداني بالحد الأعلى لليوم الثاني على التوالي مغلقا عند 2.05 درهم.

سوق أبوظبي

وعاد التحسن إلى سوق أبوظبي بدعم من بعض اسهم البنوك وسهم اتصالات، الذي بات على مشارف اختراق حاجز 19 درهما، بعدما وصل إلى 18.90 درهما. وجاء الدعم الأكبر في البنوك من سهم أبوظبي الوطني المرتفع لمستوى 10.50 دراهم، وثبت سهم بنك الخليج الأول عند 13.20 درهما.

Ⅶافصاحات

نفت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول استقالة المدير التنفيذي الجديد وائل علان.

ويشار إلى أنه تم تداول تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تفيد باستقالة المدير التنفيذي الجديد لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال.

وأكدت إدارة الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي، أن المعلومات الواردة في التغريدة غير صحيحة، ولا تمت للحقيقة بصلة.

Ⅶإرشــادات

احرص على حصولك على كشف حسابك بصفة دورية من الشركة بالوسيلة المتفق عليها بالاتفاقية المبرمة معها.