«فيزا»: الإمارات تقود رقمنة النقد في المنطقة

أكّد إبراهيم إيرجوز المدير العام في «فيزا» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمو حجم الانفاق ببطاقات الائتمان من «فيزا» الصادرة في الدولة بمعدل رقمين بنهاية 2016، مقارنةً بالعام الأسبق.

مضيفاً أن تعاملات التجارة الإلكترونية بالدولة حققت نمواً من 8 إلى 10% في الفترة نفسها، وأن التعاملات الشرائية عبر البطاقات ارتفعت خلال أول أسبوعين من مهرجان دبي للتسوق 5% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

ولفت إيرجوز خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن بيانات التعاملات الشرائية عبر بطاقات «فيزا» خلال أول أسبوعين من مهرجان دبي للتسوق، إلى أن حجم إنفاق سكان الإمارات ببطاقات الائتمان داخل الدولة أكبر من خارجها، وأن الإمارات تقود التحول نحو استخدام الدفع الإلكتروني مقابل النقد في المنطقة، في ظل نمو حجم التجارة الإلكترونية من جهة ومستوى الأمن وسهولة الاستخدام الذي توفره البطاقات من جهة أخرى.

مضيفاً أن عمليات الدفع الإلكتروني في الإمارات تشهد نمواً مستمراً مقابل النقد بنسبة تقدر بحوالي 32% من إجمالي عمليات الدفع. رقم قياسيوأشار إيرجوز إلى أن حملة «عروض المستحيل» التي تنطلق خلال مهرجان دبي للتسوق للعام الثاني، سجلت في أسبوعها الثاني هذا العام رقماً قياسياً مع تزايد أعداد المستهلكين المسجلين مع «فيزا» الراغبين بالاستفادة من خصومات تتجاوز نسبتها 80% على مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك الأجهزة الهاتفية، والساعات، والمجوهرات، والذهب وحتى السيارات باستخدام بطاقات «فيزا».

وأظهرت بيانات «فيزا» النمو القوي الذي شهده قطاع التسوق الإلكتروني بشكل خاص حيث يبحث المستهلكون عن العروض المتاحة إلكترونياً.

ارتفاع

من جانبه قال كريم بيج، مدير قسم التسويق في «فيزا» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن البيانات تشير كذلك إلى ارتفاع ملحوظ في الإنفاق الاستهلاكي الترفيهي، مقارنة بمعدلات الإنفاق في قطاعات التسوق التقليدية مثل الأزياء والبضائع الفاخرة، ليسجل هذا النوع من الإنفاق أكبر معدل للنمو خلال أول أسبوعين من مهرجان دبي للتسوق. وقد شهدت هذه الفترة تزايداً في أعداد المستهلكين الذين يستخدمون بطاقاتهم لدفع الفواتير في المطاعم ومعالم الجذب والمتنزهات الترفيهية، وللاستفادة من العروض والخصومات المتوفرة خلال هذا الوقت من العام.