«لاااا ما حكمتونا ب لسيوف» شعر وإلقاء: أحمد النعيمي

لاااا ما حكمتونا ب لسيوف
الا حكمتونا ب الاحساااان
ما ردّنا في شفّكم خوف
و لا ورثّونا الخوف يدّان
نرقا لو المصعاد محفوف
و لا نطيييح غير وقوف ي اخوان
و ان بد لازم كلّنا صفوف
لي صكّت الحلقه ع لبطان
نورد حياض الموت ب شغوف
نطييييير لو من دون ينحان
و للي يعادينا على الشوف
الروس نفصلها م الابدان
و اذا اعتزت لي ترضف زلوف
لبّوا لها م الدار شجعان
و يلا سدا الديجور مسفوف
ينور دجانا ب آل نهيان
في ظلّ حاكم عادل عطوف
خليفه المغوار لاهان
عون اليتاما و عون لضعوف
لي تريح ب مدته الاوزان
لكم تراااانا درع و سيوف
كان الوغايا وجتها حاااان
احمد بن سمحان النعيمي