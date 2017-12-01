«لاااا ما حكمتونا ب لسيوف» شعر وإلقاء: أحمد النعيمي

كرس اليوم الوطني قيم الوحدة بين إمارات الدولة، وبث في نفوس أبنائها مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته الرشيدة. وتترجم حديقة الأعلام التي تتزين بـ 4000 علم هذه المعاني الجليلة، حيث تجسد، مجتمعة، صورة المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وذلك مواكبةً لإعلان 2018 "عام زايد".