عمل خاص مقدم من صحيفة البيان

«لاااا ما حكمتونا ب لسيوف» شعر وإلقاء: أحمد النعيمي

المصدر:
  • البيان TV
التاريخ:
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لاااا ما حكمتونا ب لسيوف

الا حكمتونا ب الاحساااان

ما ردّنا في شفّكم خوف

‏و لا ورثّونا الخوف يدّان

نرقا  لو المصعاد محفوف

و لا نطيييح غير وقوف ي اخوان

و ان بد لازم كلّنا صفوف

لي صكّت الحلقه ع لبطان

نورد حياض الموت ب شغوف

نطييييير لو من دون ينحان

و للي يعادينا على الشوف

الروس نفصلها م الابدان

و اذا اعتزت لي ترضف زلوف

لبّوا لها م الدار شجعان 

و يلا سدا الديجور مسفوف

ينور دجانا ب آل نهيان

في ظلّ حاكم عادل عطوف

خليفه المغوار لاهان

عون اليتاما و  عون لضعوف

لي تريح ب مدته الاوزان

لكم تراااانا درع و سيوف

كان الوغايا وجتها حاااان

احمد بن سمحان النعيمي

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