اكتشفوا سبب اختيار «مكتب المستقبل» ضمن أجمل 10 مبانٍ عالمياً

اختيار مجلة «نيو أتلاس» مبنى «مكتب المستقبل»؛ المقر المؤقَّت لمؤسسة دبي للمستقبل، ليكون ضمن قائمة أجمل عشرة مبانٍ في العالم خلال العام 2016، يستند إلى معايير تقنية وعملية وجمالية يتمتع بها، فهو أول مبنى مُشيَّد بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى العالم ومُعد للاستخدام العملي، ويُشكّل ثورة في عالم التشييد والبناء بتوظيفه لتقنية حديثة للغاية. ويقع «مكتب المستقبل» ضمن حرم «أبراج الإمارات» الشاهقة الارتفاع وعلى مقربة من أعلى بناء في العالم وهو «برج خليفة» في دبي.

وجاء ضمن القائمة التي أوردتها المجلة مبان أخرى مشيدة حول العالم، وهي: «مركز التجارة العالمي في نيويورك، دار هاربن للأوبرا في الصين، ضريح الشهداء في بولندا، فيا 57 ويست في مانهاتن، برج شانغهاي في شانغهاي، فيلاهارمونيكا في هامبورغ، ذا كيوب في بيروت، أوربان ريغر في كوبنهاجن، بروك كومنز في كندا».

في هذا الفيديو تعرض البيان تفاصيل أخرى حول عملية إنشاء «مكتب المستقبل» تتعلق بمساحته ومواصفاته والطابعات المستخدمة... وغيرها من التفاصيل المهمة.