هزاع بن زايد: «عالم وارنر براذرز» جوهرة جديدة في عقد أبوظبي الفريد

زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أمس مشروع عالم وارنر براذرز أبوظبي، أحدث وجهات الجذب السياحي في جزيرة ياس، الذي يقام على مساحة 1.65 مليون قدم مربعة، ويتوقع افتتاحه صيف هذا العام.

ووصف سموه المشروع الذي يعتبر أكبر مدينة ترفيهية مغطاة في العالم بأنه جوهرة جديدة تضاف إلى عقد أبوظبي الفريد، وقال في تدوين عبر صفحته الرسمية على «تويتر»: اطلعنا اليوم «أمس» على سير العمل في «عالم وارنر براذرز أبوظبي» بجزيرة ياس، أكبر مدينة ترفيهية مغطاة بالعالم، كما اطلعنا على سير أعمال بناء برج المياه أحد أعلى المعالم في الجزيرة.. جوهرة جديدة تضاف إلى عقد أبوظبي الفريد.

كما اطلع سموه على سير العمل في المدينة الترفيهية التي يصل حجم الاستثمار فيها إلى 3.67 مليارات درهم وتضم 29 لعبة، وعروضاً ترفيهية، ومرافق تفاعلية، فضلاً عن المطاعم المتنوعة ومنافذ البيع بالتجزئة التي تضم مجموعة واسعة من المنتجات المستوحاة من علامة «وارنر براذرز» المعروفة.

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