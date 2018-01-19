هزاع بن زايد: «عالم وارنر براذرز» جوهرة جديدة في أبوظبي

زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أمس مشروع «عالم وارنر براذرز أبوظبي» أحدث وجهات الجذب السياحي في جزيرة ياس، والذي يقام على مساحة 1.65 مليون قدم مربعة، ويتوقع افتتاحه صيف هذا العام.

ووصف سموه المشروع الذي تنفذه شركة «ميرال»، ويعتبر أكبر مدينة ترفيهية مغطاة في العالم بأنه «جوهرة جديدة تضاف إلى عقد أبوظبي الفريد».

وقال سموه أمس في تدوين عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اطلعنا اليوم على سير العمل في «عالم وارنر براذرز أبوظبي» بجزيرة ياس، أكبر مدينة ترفيهية مغطاة بالعالم، كما اطلعنا على سير أعمال بناء برج المياه أحد أعلى المعالم في الجزيرة ... جوهرة جديدة تضاف إلى عقد أبوظبي الفريد».

ورافق سموّه خلال الزيارة الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وعدد من قيادات حكومة أبوظبي.

واطلع سموه على سير العمل في المدينة الترفيهية التي يصل حجم الاستثمار فيها إلى 3.67 مليارات درهم «مليار دولار»، وتضم 29 لعبة، وعروضاً ترفيهية، ومرافق تفاعلية، فضلاً عن المطاعم المتنوعة ومنافذ البيع بالتجزئة التي تضم مجموعة واسعة من المنتجات المستوحاة من علامة «وارنر براذرز» المعروفة.

6 عوالم تفاعلية

وأثناء الجولة استمع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان من القائمين على المشروع إلى شرح حول مكوناته ومرافقه، إذ ستقدم المدينة 6 من العوالم التفاعلية التي توفر تجربة مميزة للزوار مثل: «متروبوليس» و«غوثام سيتي»، المستلهمة من شخصيات «دي سي» الخارقة و«سوبر-فيلنز» و«كرتون جانكشن» و«بيدروك» و«ديناميت غالتش»، فضلاً عن عوالم «لوني تونز» و«هانا-باربيرا» الكرتونية، و«وارنر براذرز بلازا» التي تذكرنا بهوليوود القديمة، حيث ظهرت من خلالها تلك الشخصيات الأصلية النابضة بالحياة.

وتجول سموه في المشروع للاطلاع على مستجدات الإنشاء، بعد أن تم الانتهاء من أعمال البناء الفوقية وتركيب الصلب، في حين قاربت أعمال تركيب الألعاب على الانتهاء. عقب ذلك التقى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مع القائمين على المشروع في مطعم شبرياني.

من جهته، قال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة «ميرال»: نفخر باقتراب استكمال مشروع ترفيهي آخر وهام في جزيرة ياس يتمثل في عالم وارنر براذرز أبوظبي، واستناداً إلى ما تحظى به جزيرة ياس من مكانة مرموقة وحفاظها على زخمها الإيجابي، سيسهم افتتاح المدينة الترفيهية الجديدة في إثراء القطاع السياحي وإحداث نقلة نوعية في تجربة الزوار من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة سياحية وثقافية متميزة.

برج المياه

كما تم الانتهاء من برج المياه في المدينة الترفيهية، وهو مستوحى من برج المياه في عالم وارنرر براذرز الشهير في بوربانك، كاليفورنيا.. ويعتبر أحد المعالم الأكثر تميزاً في صناعة الترفيه منذ عام 1927. ويعتبر برج المياه أحد أطول المباني في جزيرة ياس، حيث يزن أكثر من 300 طن ويصل ارتفاعه إلى 61 متراً.

وعمل أكثر من 6800 مهندس متخصص وعامل بناء وحرفي لإنجاز المدينة الترفيهية.. كما تم تطوير عالم وارنر براذرز أبوظبي بالشراكة مع «وارنر براذرز كونسيومر برودكتس» و«دي سي إنتيرتينمنت»؛ بهدف تقديم مجموعة واسعة من الشخصيات المفضلة مع الاهتمام بأدق بالتفاصيل.

وستلبي المدينة الترفيهية «عالم وارنر براذرز أبوظبي» الطلب المحلي والإقليمي والعالمي كونها وجهة ترفيهية رائدة ذات نطاق واسع من التجارب المميزة المناسبة لجميع أفراد العائلة، مستفيدة من البنية التحتية عالمية المواصفات التي تتمتع بها أبوظبي، التي بدورها تدعم عملية توسيع الخيارات الترفيهية في جزيرة ياس.

محفظة

يستكمل عالم وارنر براذرز أبوظبي محفظة ميرال المتنامية بصورة مطردة من المدن الترفيهية في جزيرة ياس. وتشتمل هذه المحفظة على عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد ومشاريع ترفيهية يجري العمل عليها مثل «كلايم»، أعرض نفق هوائي للقفز الحر وأطول جدار تسلّق داخلي في العالم، فضلاً عن الجيل القادم «سي وورلد أبوظبي» المدينة الترفيهية المتخصصة في الحياة البحرية.