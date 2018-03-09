يستفسر عن أسعار قطع غيار «سكراب» نهاراً ويتسلل لسرقتها ليلاً

تفاجأ صاحب محل لبيع قطع غيار السيارات «سكراب»، بمنطقة مصفح الصناعية في أبوظبي، بمحاولة زبون حضر إلى محله، للاستفسار عن سعر قطع غيار، التسلل إلى داخل المحل في منتصف الليل، في محاولة منه لسرقة قطع الغيار التي كان يرغب في شرائها.

وبدأ صاحب المحل عندما شاهد الزبون وهو يسرق قطع الغيار في الصراخ بصوت مرتفع «لص.. لص»، وشرع في محاولة إلقاء القبض عليه، إلا أن المتهم باغته بلكمة قوية على وجهه، أسقطته أرض المحل مغشياً عليه، وبعدها ركض الزبون، وبحوزته قطع الغيار المسروقة إلى خارج المحل، وركب سيارته، ليلوذ بالفرار من الموقع.

وأثناء ذلك، اشتبهت إحدى الدوريات الوقائية التابعة لقسم التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي، خلال وجودها في المنطقة، بسيارة مدنية كانت تسير بسرعة عالية، وعند استيقاف سائقها وسؤاله عن سبب وجوده في ساعة متأخرة من الليل، أجاب بأنه كان في زيارة إلى أحد أصدقائه.

وخلال استجوابه، تلقت الدورية اتصالاً من مركز العمليات، يفيد بتقدم صاحب محل يقع في ذات المنطقة، ببلاغ حول تعرضه لواقعة سرقة، ليتم إحالة السائق إلى المركز، للاشتباه به.

وبالتحقيق مع صاحب المحل حول مواصفات الشخص الذي ارتكب الجريمة، قدم لأفراد الشرطة أوصافاًَ تتفق مع أوصاف المشتبه به، وبعرضه عليه، تعرف صاحب المحل إليه، كما أشار التقرير الطبي، إلى أن اللكمة التي تعرض لها صاحب المحل، نتج عنها كسور في منطقة الفك والأنف.

وحاول المتهم إنكار التهم المنسوبة إليه، ألا أنه عاد بعد مواجهته بالأدلة المادية وأقوال صاحب المحل، عن أنكاره، ليعترف بالتهمة، وليتم إحالته إلى محكمة جنايات أبوظبي، بتهمة السرقة والاعتداء بالضرب على سلامة جسد صاحب المحل.