عصابة آسيوية تسرق مجوهرات من فيلا

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي، أمس، 5 آسيويين بتهمة السطو على فيلا بروفيسور أميركي، وسرقة مصوغات ذهبية وساعات ومنقولات ثمينة، ومبالغ مالية نقدية، تقدر قيمتها جميعاً بنحو 50 ألف درهم، مستخدمين أدوات حادة لاقتحام الفيلا، التي كانت خالية من أصحابها، الذين كانوا يقضون إجازة خارجية في موطنهم.

وتشير التحقيقات في هذه القضية، إلى أن المتهمين احترفوا سرقة المنازل والفلل «المظلمة» الخالية من السكان، من خلال إعداد خطة محكمة للسطو عليها، وتقسيم الأدوار بين المجرمين، وتسور الجدران الخارجية لها، واستخدام أدوات حادة في خلع أقفال الغرف، والوصول إلى أي شيء ثمين قد يقع تحت أيديهم، وفي مرمى عيونهم.

شهادة

وشهد المجني عليه في تحقيقات النيابة، بأن الفيلا خاصته الواقعة في منطقة مردف، تعرضت للسرقة بعد سفره ومغادرته الدولة بثلاثة أيام، وبأنه علم بواقعة السرقة، من خلال المزارع الذي يقوم على رعاية ري المزروعات الموجودة فيها، وهو ما دفعه إلى قطع إجازته، والعودة إلى الدولة بعد خمسة أيام على مرور الواقعة، من أجل متابعات التحقيقات، والوصول إلى الجناة الذين عاثوا في الفيلا ومقتنياتها خراباً، أثناء عملية السطو والسرقة، عطفاً على أنهم متورطون في بلاغات سرقة مشابهة.