شرطة أبوظبي تضبط سائقاً دهس شخصاً ولاذ بالفرار

توفي شخص هندي، دهساً، أثناء عبوره من مكان غير مخصص للمشاة، فيما ضبطت شرطة أبوظبي السائق الذي حاول مغادرة الدولة، بعدما لاذ بالفرار تاركاً مركبته في موقع الحادث بعد جسر المفرق باتجاه إمارة دبي.

وقال العميد علي خلفان الظاهري، مدير قطاع العمليات المركزية، إن مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات تلقى بلاغاً، أمس (الإثنين)، يفيد بوقوع حادث صدم شخص، حيث باشرت الدوريات المختصة إجراءاتها عند وصولها إلى مكان الحادث، وتبيّن فرار سائق المركبة، فيما تم تقديم الإسعافات الأولية للمدهوس الذي توفي متأثراً بإصاباته البليغة.

وأوضح أن التقرير المبدئي، أظهر أن سبب الحادث يرجع إلى عبور الشخص المتوفى من الطريق السريع من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بعد أن قفز من فوق السياج الحديدي الفاصل.

وأضاف، أن عمليات البحث المستمر، أسفرت عن ضبط السائق الهارب (من جنسية آسيوية)، وذلك في غضون أقل من ساعتين من ارتكاب الحادث، وقبل إقلاع رحلته مغادراً أحد مطارات الدولة، بنصف ساعة.

وأشار إلى أنه تم إحالة ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكداً أن الهروب من موقع الحادث، الذي يكون الشخص طرفاً فيه كما في الحالة المذكورة، يعدّ جريمة بحد ذاتها، حيث إن التوقف، والاتصال بالشرطة قد ينقذ الشخص المُصاب، وعدم تفاقم الإجراءات القانونية.

إلى ذلك، دعا العميد الظاهري، السائقين إلى ضرورة الالتزام بقانون السير والمرور وتقدير مفاجآت الطريق، فيما شدّد على المشاة بضرورة العبور من الأماكن المخصصة، تجناً لحوادث الدهس المماثلة.