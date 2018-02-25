آخر الأخبار

تدهور شاحنة أثناء هطول الأمطار في أبوظبي

المصدر:
  • دبي - البيان الالكتروني
التاريخ:
طباعة Email

دعت شرطة أبوظبي إلى الالتزام بالقيادة الآمنة  أثناء هطول الإمطار  بخفض السرعات، وترك مسافة أمان كافية ،وعدم  الضغط الفجائي على الفرامل، لتجنب وقوع الحوادث حفاظاً على سلامة الجميع.

ووقع عدد من الحوادث المرورية البسيطة اليوم "الأحد" على الطرق المختلفة بأبوظبي  بسبب تساقط الأمطار دون إصابات .

وكانت شاحنة قد  تدهورت على جسر الشوامخ في جانب الطريق المؤدي الى المفرق وسقوط حمولتها عليه  واتخذت الدوريات المرورية التدابير اللازمة لضمان انسيابية الحركة المرورية .

وأوضح  العميد سالم بن براك الظاهري مدير ادارة المناطق الخارجية في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي  أنه تم تكثيف الدوريات  والتنسيق مع الشركاء للاستجابة لجميع  البلاغات والوصول بالسرعة المطلوبة  والتعامل مع الحوادث لتفادي الازدحام المروري .

ونصح السائقين الذين تتعرض مركباتهم إلى حوادث مرورية بسيطة الى إخراجها من الطريق وإيقافها عند أقرب موقف آمن، حفاظاً على سلامتهم وضماناً لانسيابية حركة السير  وتجنب وقوع الحوادث المرورية.

 

كلمات دالة:
طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon