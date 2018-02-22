ممرضة تسرق 6 هواتف محمولة من بيت أسرة مواطنة

قضت محكمة جنايات عجمان بالحبس 3 أشهر والإبعاد من الدولة على متهمة تعمل ممرضة، وهي إفريقية الجنسية، وذلك لقيامها بسرقة 6 هواتف محمولة وأدوية من بيت أسرة مواطنة في عجمان كانت تعمل معهم ممرضة وحاضنة للأطفال.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدمت بها ربة منزل مواطنة إلى الشرطة، تفيد بقيام المتهمة الممرضة الإفريقية التي تعمل لديها بمسكنها، بسرقة هواتف متحركة وأدوية وحاولت منحها لشخص آخر، وذكرت الشاكية في تحقيقات النيابة العامة وبمحضر استدلال الشرطة، أنها أرسلتها مع أولادها إلى إمارة دبي وأثناء وجودهم بأحد مراكز التسوق تم الاتصال بها من مكتب الأمن التابع لمركز التسوق، حيث أخبروها بأنهم عثروا بحوزة المتهمة على عدد 6 هواتف متحركة وأدوية، وقالت المتهمة إنها تعود لأولادها.