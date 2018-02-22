عربي يسرق مبلغاً مالياً من شقّة جاره

اتهمت الهيئة القضائية في محكمة الشارقة الشرعية رجلاً عربيّ الجنسية بسرقة مبلغ مالي من شقة جاره بعد إتلاف الباب الرئيسي في جلسة ترأسها القاضي محمود بكر رئيس محكمة الجنايات، حيث تطابقت بصمة المتهم مع البصمة التي رفعتها الشرطة من الموقع. المتهم أنكر التهمة جملة وتفصيلاً ودفع ببراءته قائلا إنه تفاجأ باستدعاء الشرطة له بعد مطابقة بصمته مع البصمة المرفوعة.

مشيرا إلى أنه ترك البناية منذ قرابة عام، وأن السرقة حدثت في العام 2013 مبرراً مسألة تطابق البصمة كونه يستخدم المصعد نفسه. وأوضح رئيس الهيئة القضائية أن البصمة المطابقة لم يعثر عليها خارج الشقة وإنما بالداخل، حيث تمت السرقة من حقيبة موضوعة على مكتب عليه جهاز حاسوب وعليه تم تأجيل الجلسة لـ 28 فبراير الجاري لتقديم المذكرة الدفاعية.