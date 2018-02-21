76 متهماً بتزوير شهادات الفحص الطبي للإقامة

نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، قضية تزوير شهادات فحوص طبية للإقامة مزورة متهم فيها 76 شخصاً، من بينهم أشخاص غير مؤهلين زوروا شهاداتهم الصحية من مسمى «غير لائق صحياً لتصبح» لائق صحياً.

وأفاد المتهمون الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة بأنهم تعرضوا للخداع من قبل سمسار تواجد بالقرب من المراكز الصحية، والذي زين لهم تزوير الفحص الطبي وإنجازه سريعاً مقابل مبالغ تتراوح ما بين 1200 إلى ألفي درهم.

فيما أكد بعضهم أنهم اضطروا للجوء إلى هذا السمسار، خوفاً من إخراجهم إلى خارج الدولة، لكونهم يعانون من أمراض جسدية مختلفة.

وبعد مداولات بين الهيئة القضائية والمتهمين قرر قاضي المحكمة تأجيل القضية لمنح المتهمين فرصة لتوكيل محامين للدفاع عنهم.