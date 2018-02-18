براءة حدث من تهمة نشر صور مخلّة

ألغت محكمة استئناف، حكم الإبعاد الصادر من محكمة أول درجة بحق حدث، وقضت ببراءته من تهمة عمل حساب إلكتروني ونشر مقاطع وصُور مخلة.

وأوضح المحامي علي الخاجه، الحاضر مع الحدث، أنه في مرحلة الاستئناف في القضية، قضت المحكمة بإلغاء حكم الإبعاد، بعد أن قدمنا مُذكرة شاملة بالدفوعات، تضمنت حافظة مُستندات لقوانين ولوائح معنية بحماية الطفل، تستهدف الحفاظ على كيان الأسرة وعدم تشتيتها وتفككها، وعليه، أصدر القاضي حكمه بتبرئة الطفل من التُهم المنسوبة إليه، وإلغاء حكم الإبعاد من الدولة.

وقال إن وقائع القضية تعود إلى ورود بلاغ إلى قسم الجرائم الإلكترونية في شرطة أبوظبي، يفيد بوجود حساب إلكتروني وهمي على الشبكة العنكبوتية منسوب للطفل، نشر عليه مجموعة من المقاطع والصور المخلة بالآداب، حيث أظهرت التحقيقات، أن الصور والمقاطع تم تركيبها وتزييفها لنسبها إلى طفلة أخرى، ليتم إحالة الحدث إلى النيابة، ومنها إلى المحكمة، بتهم جرائم تقنية المعلومات.

وأضاف المحامي علي الخاجه: بأن الحدث أنكر خلال نظر القضية أمام أول درجة كافة التهم المنسوبة إليه، إلا أن المحكمة قضت بمعاقبة بالحبس مع إبعاده عن الدولة، وعند استلامنا لملف القضية، أمام محكمة الاستئناف قدمنا مُذكرة شارحة، بين من خلالها أن تنفيذ حكم الإبعاد على الحدث، سيتسبب في تشتيت وتمزيق أسرته وتفريقها بين أكثر من موطن، خاصة أن ذويه يعملون ويقيمون في الدولة، مُستندين في دفاعنا على الطعن على المادة 32 من قانون الأحداث الجانحين والمشردين.