وفاة أب وابنه في حادث بليغ برأس الخيمة

لقي شخصان مصرعهما بينهما طفل من جنسية جزر القمر (الأب وابنه) يبلغان من العمر (66 – 11 عاماً) فيما أصيب ثلاثة آخرون بينهم مواطن بإصابات متفاوتة بين البليغة والمتوسطة إثر وقوع حادث تصادم قوي بين مركبتين بأحد الطرق في إمارة رأس الخيمة.

وتفصيلاً يشير العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة إلى ورود بلاغ لغرفة العلميات بالقيادة العامة عند الساعة (3:20 مساء) يفيد بوقوع حادث تصادم قوي بين مركبات على شارع راشد بالقرب من السفير سيتي سنتر في منطقة الظيت الشمالي، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى المكان، وعند المعاينة الأولى وبعد إجراء التحقيقات الأولية اللازمة، تبين أنه بينما كان المواطن (21 عاماً) يسير بمركبته في الطريق المذكور تفاجأ بمركبة يقودها شخص من جنسية جزر القمر يبلغ من العمر (66 عاماً) تدخل الطريق من فتحة دوران دون التأكد من خلوه من المركبات القادمة من الجهة الأخرى، وحاول تفاديها إلا أنه لم يتمكن من ذلك مما أسفر عن اصطدامه بها، وأدى إلى وفاة السائق (الأب 66 عاماً) وابنه البالغ (11 عاماً) وإصابة ابنيه الآخرين اللذين يبلغان (12 و 14 عاماً) بإصابات متوسطة، فيما أصيب المواطن بإصابات متوسطة، وتم نقل المصابين للمستشفى على نحو سريع لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل جثة الأب وابنه للمستشفى تمهيداً لتسليمهما لذويهما لإتمام مراسم الدفن حسب الأصول المتبعة، وتم تحويل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وناشد مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة إلى احترام القواعد والنظم المرورية المعمول بها على مستوى الدولة والتي من شأنها تحافظ على الأرواح والممتلكات، والالتزام التام بالتوجيهات وبالسرعات القانونية المحددة لكل طريق، وعدم تجاوزها أو الاستهتار بها، والانتباه جيداً للطريق وعدم الدخول إلا بعد التأكد من خلوه من المركبات، وضرورة التقيد بقواعد السير فضلاً عن غيرها من التعليمات التي تجنب الوقوع في الحوادث وتحافظ على حياة كافة مستخدمي الطريق، ناقلاً تعازيه الحارة لذوي المتوفين سائلاً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان ، متمنياً السلامة للمصابين وللجميع.