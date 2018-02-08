إصابة 9 أشخاص في حادث وقع بين 28 مركبة نتيجة الضباب

أصيب (9) أشخاص بإصابات بسيطة في حادث مروري وقع عند الساعة السابعة والنصف صباح اليوم بين (28) مركبة على شارع الإمارات.

وتفصيلاً قال العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إن الضباب الكثيف كان سببا رئيسا في الحادث الذي شهد اصطداما بين (28) مركبة، الأمر الذي أدى إلى إصابة (9) أشخاص بإصابات بسيطة.

وأشار إلى أن الحادث تسبب في نوع من الازدحام في شارع الإمارات بالاتجاه إلى أبوظبي، وتدخلت دوريات الشرطة لتسيير حركة المرور وتفادي اصطدام مركبات أخرى بالمركبات التي اشتركت في الحادث، خصوصاً في ظل صعوبة الرؤية.

وكإجراء احترازي أوضح العميد سيف المزروعي، أن الدوريات المرورية قامت بإغلاق الحركة المؤدية إلى الحادث، وكذلك تحويل الشاحنات وإيقافها في (الاستراحات) المخصصة لها. بالإضافة إلى تكثيف الدوريات على طول الشارع لتنبيه السائقين القادمين من الخلف بتخفيف السرعة، كما أنها ساهمت بشكل كبير في تسهيل وصول مركبات الإسعاف، ودوريات الإنقاذ لمكان الحادث.

وأفاد العميد سيف المزروعي، أن هذه الفترة من العام تشهد سقوط الضباب بكثافة على الطرق المختلفة، مشدداً على ضرورة التزام الحذر من جانب السائقين والالتزام بالتعليمات الضرورية للقيادة في هذه الظروف.

وناشد مستخدمي الطريق بتوخي الحيطة والحذر في أوقات الضباب والالتزام بقواعد الأمن والسلامة.

وأكد المزروعي، بأهمية خفض السرعات أثناء القيادة في هذه الظروف، لأن السائق ربما لا يملك الفرصة لاستخدام الفرامل في ظل عدم قدرته على الرؤية بسبب الضباب، معتبراً أن الخطأ في هذه الظروف قد يكلف السائق حياته.

‎وأوضح المزروعي، أن الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي تحرص على نشر دوريات في الطرق الخارجية خلال هذه الفترة من العام للتعامل مع أي حالات طارئة.