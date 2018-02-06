حادث مروري بين عدة مركبات على طريق أبوظبي - دبي

تعاملت فرق الشرطة صباح اليوم مع ثلاثة حوادث مرورية بسبب تشكل الضباب، إحداهما في أبوظبي على شارع الشيخ محمد بن راشد بعد جسر "كيزاد" باتجاه الداخل وحادثين منفصلين في منطقة الهير بالعين .. وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً.
تعاملت فرق الشرطة صباح اليوم مع ثلاثة حوادث مرورية بسبب تشكل الضباب، إحداهما في أبوظبي على شارع الشيخ محمد بن راشد بعد جسر "كيزاد" باتجاه الداخل وحادثين منفصلين في منطقة الهير بالعين .. وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً.
تعاملت فرق الشرطة صباح اليوم مع ثلاثة حوادث مرورية بسبب تشكل الضباب، إحداهما في أبوظبي على شارع الشيخ محمد بن راشد بعد جسر "كيزاد"
قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ سعود بن كايد بن محمد القاسمي.
أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أهمية تعزيز مهنة الصيد والارتقاء بها لخدمة المجتمع كونها إحدى المهن المتأصلة في المجتمع الإماراتي،
أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مواصلة العمل واستمرار الجهود الكبيرة في مختلف المجالات البيئية،
استقطبت القمة العالمية للحكومات نحو 400 متطوع بينهم عدد من أصحاب الهمم، من طلاب وطالبات الإمارات وموظفي القطاع الحكومي الشغوفين بالتطوع من ذوي المهارات والخبرات المتنوعة لدعم فعاليات القمة التي تنطلق دورتها السادسة في 11 فبراير الحالي.
أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية،
تدارست لجنة الشؤون الإسلامية والأمن والبلديات والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،
دشن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» برؤيتها المستقبلية التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة،
بمناسبة انعقاد خلوة مستقبل الثقافة ومخرجاتها، غرّد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:
قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، إن «خلوة مستقبل الثقافة» التي نظمتها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة أمس في متحف اللوفر.
أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للثقافة والفنون، أن النتائج المهمة التي خرجت بها «خلوة مستقبل الثقافة»
شدد عدد من المسؤولين في ميدان الثقافة، ومجموعة من الكتاب والمثقفين، على أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في «خلوة مستقبل الثقافة»