حادث مروري بين عدة مركبات على طريق أبوظبي - دبي

شدد عدد من المسؤولين في ميدان الثقافة، ومجموعة من الكتاب والمثقفين، على أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في «خلوة مستقبل الثقافة»