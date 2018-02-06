بسبب كثافة الضباب

حادث مروري بين عدة مركبات على طريق أبوظبي - دبي

المصدر:
  • أبوظبي - ماجدة الملاوي
التاريخ:
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تعاملت فرق الشرطة صباح اليوم مع ثلاثة حوادث مرورية بسبب تشكل الضباب، إحداهما في أبوظبي على شارع الشيخ محمد بن راشد بعد جسر "كيزاد" باتجاه الداخل وحادثين منفصلين في منطقة الهير بالعين .. وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً.

 

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