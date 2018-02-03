تغريم مدرسة خاصة 100 ألف لعدم تركيب كاميرات في الحافلات

غرمت محكمة أبوظبي، إحدى المدارس الخاصة، مبلغ 100 ألف درهم، بعد أن تبين من خلال التحقيقات، إهمالها وعدم التزامها بقرار تركيب كاميرات المراقبة بداخل الحافلات المدرسية، فيما تم تبرئة مسؤولة الإشراف على الحافلات عن التهم المنسوبة إليها.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من ذوي أحد الطلبة، يفيد بوقوع خلاف بين ابنهم وأحد زملائه في المدرسة، وذلك أثناء استقلالهم الحافلة المدرسية في طريقهم للعودة إلى منازلهم. وعلى الفور شرع أفراد الشرطة في التحقيق في البلاغ،وعند طلب شرائط كاميرات المراقبة لتفريغها ومعاينة وقائع الخلاف الذي نشب بين الطالبين، تبين لهيئة التحقيق وجود إهمال من قبل إدارة المدرسة، تمثل في عدم التزامها بقرار الجهات المعنية في شأن تركيب كاميرات مراقبة.