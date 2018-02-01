إصابة أم وطفلها في انفجار سخان مياه بمسكنهما في العين

دعت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع ، إلى استخدام سخانات المياه المطابقة للمعايير والمواصفات الفنية كما حثتهم على إجراء الصيانة الدورية لها، وعدم تركها تالفةً لفترة طويلة ، لتجنب وقوع حوادث انفجار السخانات، حفاظاً على سلامة الجميع.

حيث تعرضت مؤخراً أم وطفلها في مدينة العين لإصابات متفاوتة، نتيجة انفجار سخان المياه وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح الرائد عبد الله مطر الظاهري، مدير فرع الحرائق في قسم الأدلة الجنائية في العين أن تحقيقات شرطة أبوظبي، أظهرت أن سبب الحادث، يعود إلى استبدال صمام أمان نحاسي من نوع آخر غير مخصص للسخانات، أدى إلى حدوث خلل في منظم الحرارة، وترسّب الأملاح مع مرور الزمن في فتحة الصمام