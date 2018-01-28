إصابة 7 مواطنين في حادث تدهور مركبتهم برأس الخيمة

تعرض سبعة إماراتيين تتراوح أعمارهم بين (13 – 16 عاماً) لإصابات وصفت بالبليغة إثر حادث انحراف وتدهور مركبتهم بأحد الطرق في رأس الخيمة.

وتفصيلاً، أفاد العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات مساء الجمعة يفيد بتعرض مركبة لحادث اصطدام مع شاحنة ثم انحرافها وتدهورها عدة مرات بأحد الطرق.

وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة التابعة لمركز شرطة الدقداقة الشامل برئاسة النقيب إبراهيم المزروعي مدير فرع المرور والدوريات وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين خلال التحقيقات المبدئية وقوع الحادث عندما أراد سائق المركبة (الإماراتي – لا يحمل رخصة قيادة) تجاوز شاحنة أمامه في طريق ذي اتجاهين، إلا أنه تفاجأ بقدوم مركبة أخرى في الجهة المقابلة وحاول زيادة سرعته ليتقدم الشاحنة، وأثناء ذلك اصطدم بإطار الشاحنة الأمامي من الجهة اليمين مما أدى إلى فقدانه السيطرة على المركبة ثم انحرافها وتدهورها عدة مرات واستقرارها مقلوبة، وأسفر عن خروج بعض الركاب خارج المركبة وإصابتهم بإصابات بليغة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحويل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وناشد الحميدي السائقين إلى ضرورة الانتباه الجيد للطريق وعدم التجاوز الخاطئ الذي يؤدي إلى وقوع الحوادث. كما دعا أولياء الأمور بمراقبة أبنائهم جيداً وعدم السماح لهم بقيادة المركبة دون الحصول على رخصة القيادة التي تعتبر من أهم أولويات وأساسيات القيادة الآمنة.