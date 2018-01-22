أول مارس انتهاء تخفيض المخالفات المرورية في أبوظبي

قال العميد علي خلفان الظاهري مدير عام العمليات المركزية في شرطة أبوظبي: إن مهلة خفض المخالفات المرورية بأبوظبي بنسبة 50% تنتهي في الأول مارس المقبل.

وأشار الظاهري رداً على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخراً بمديرية المرور والدوريات، إلى أن شرطة أبوظبي حرصت خلال العام الماضي 2017 على تعزيز السلوك الإيجابي، والالتزام بقانون السير والمرور بين السائقين، من خلال إطلاق العديد من المبادرات المرورية، منها: إلغاء النقاط المرورية، وخفض المخالفات المرورية بنسبة 50%، والإعلان عن مواقع الرادارات المتحركة على الطرق بإمارة أبوظبي عبر منصات شرطة أبوظبي، ومبادرة دورية السعادة، وتجديد المركبات دون ربط معاملاتها بالمركبات الأخرى على ذات الرمز المروري، فضلاً عن مبادرة مقاعد الخير للأطفال.

وأكد أن شرطة أبوظبي مستمرة في جهودها العام الجاري 2018، مشيرا إلى أن شرطة أبوظبي بصدد تفعيل مبادرة الحجز المنزلي للمركبات، بهدف معالجة موضوع ازدحام ساحات الحجز، كما سيتم التركيز على إشراك السائقين ومستخدمي الطريق في جهود خفض الحوادث.

أسباب الحوادث

واستعرض العميد الظاهري أسباب وقوع الحوادث المرورية، منها الانحراف المفاجئ، عدم ترك مسافة أمان كافية، وعدم تقدير مستعملي الطريق، وعدم الالتزام بخط الطريق، والسرعة دون مراعاة ظروف الطريق، والإهمال وعدم الانتباه، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وعدم إعطاء الأولوية لعبور المشاة، والقيادة تحت تأثير مسكر، ودخول طريق رئيسي دون التأكد من خلوه.

وتطرّق إلى أبرز المخالفات المرورية التي ارتكبها السائقون خلال العام الماضي 2017، منها قيادة مركبة منتهية الترخيص، وعدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة، وعبور المشاة من غير الأماكن المخصصة، وعدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي، والانشغال عن الطريق أثناء القيادة باستعمال الهاتف، وعدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات الأمامية، وعرقلة حركة السير، والوقوف بشكل خاطئ.

وأشار العميد الظاهري الى الجهود التطويرية لشرطة أبوظبي لوضع حلول ذكية لزيادة كفاءة الطرق والشوارع كالأبراج الذكية، ودراسة محاكاة الإشارات الضوئية لتنظيم أولويات المرور، وتفعيل استخدام نظام الشرطي الذكي وإلغاء المخالفات المرورية الورقية، وترقية جميع الدوريات المرورية لشرطة أبوظبي وتحويلها إلى ذكية.

دور الإعلام

وأكد العميد الظاهري على أهمية دور وسائل الإعلام في تعزيز السلامة المرورية، داعياً إلى الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بقانون السير والمرور، حفاظاً على سلامة السائقين ومستخدمي الطرق، منوهاً إلى ضرورة ترك مسافة كافية خلف المركبات، والالتزام بربط حزام الأمان، وعدم الانشغال عن القيادة بالرد على الهاتف.