وفاة مواطن إثر احتراق مركبته

توفي شاب مواطن يبلغ من العمر 19 عاماً في حادث مروع بعد احتراق مركبته بالكامل نتيجة اصطدامه بمركبة أخرى ثم انحرافها واصطدامها الشديد بعمود إنارة بإحدى الطرق في رأس الخيمة.

وقال العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تلقت غرفة العمليات بالقيادة العامة بلاغاً يفيد بوقوع حادث احتراق مركبة، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ ، وتبين احتراق المركبة والسائق المذكور بداخلها مما أدى إلى وفاته نتيجة للإصابات البليغة التي ألحقت به، ومن خلال المعاينة الأولية تبين تعرض مركبة المتوفي لحادث تصادم مع مركبة أخرى بقيادة عربي الجنسية في العقد الثالث من العمر دخلت من طريق فرعي دون التأكد من خلو الطريق من المركبات القادمة، وتفاجأ بها المتوفي وحاول تفاديها إلا أنه لم يتمكن من ذلك مما أدى إلى صدمها جزئياً وانحرافه واصطدامه بعامود إنارة و احتراق مركبته بالكامل وتم اخماد الحريق من جانب فرق الإطفاء بالدفاع المدني ونقل الجثة إلى المستشفى تمهيداً لتسليمها لذويها لإتمام مراسم الدفن حسب الأصول المتبعة، فيما تم نقل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وحذر الحميدي من مغبة القيادة بسرعات عالية وبعدم الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية التي تكون نهايتها مأساوية، ودعا إلى الالتزام بالسرعات القانونية المحددة، لافتاً إلى أهمية الالتزام بخط السير والالتزام بقانون السير والمرور، مشيراً بأن وقوع الحادث يحصل في ثواني معدودة وينتج عنه أخطار كبيرة وخسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، ناقلاً تعازيه الحارة لأسرة المتوفي سائلاً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، متمنياً للجميع السلامة.