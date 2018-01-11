شرطة عجمان تعين زائرا انقطعت به السبل للعودة لوطنه

قدَّمت القيادة العامة لشرطة عجمان المساعدة لشخص من الجنسية العربية حضر إلى دولة الإمارات للبحث عن عمل، فتعسر به الحال ولم يستطع العودة إلى بلاده، وانقطعت به السبل فتوجه إلى شرطة عجمان لطلب المساعدة، وذلك ضمن إطار سعي القيادة العامة لشرطة عجمان لتحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الهادف إلى تعزيز رضا الجمهور حول الخدمات المقدمة.

وقال الرائد د. محمد بن هزيم السويدي رئيس قسم الشرطة المجتمعية بشرطة عجمان إن شخصاً من الجنسية العربية لجأ لقسم الشرطة المجتمعية لطلب المساعدة ويعاني من صعوبة في النطق، وأفاد بدخوله على الدولة بتأشيرة سياحية للبحث عن عمل، وبعد مرور ثلاثة أشهر لم يستطع خلالها الحصول على وظيفة في الدولة، قرر مغادرة الدولة لتجنب الإقامة المخالفة ولكنه غير قادر على توفير تكاليف السفر نظراً لعدم وجود أي من أصدقائه أو أقاربه في الدولة.

وعلى الفور قام قسم الشرطة المجتمعية بتقديم المساعدة له من خلال توفير تذكرة سفر ومبلغ من المال يساعده على قضاء حاجاته والعودة إلى بلاده. وعبر الزائر بدوره عن سعادته البالغة لما قامت به شرطة عجمان من تقديم المساعدة له، وكانت عند حسن ظنه بمد يد العون له.

وأضاف رئيس قسم الشرطة المجتمعية إن ما قامت به شرطة عجمان هو واجبٌ وطنيُ وأخلاقيُ تجاه المعسرين ومن انقطعت بهم السبل، وهذا ما حثنا عليه ديننا الحنيف، وما تعلمناه من قيادتنا الحكيمة الرشيدة في تقديم يد العون للمحتاجين ومعسري الحال.