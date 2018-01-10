مطلوب يعتدي على شرطيين بعد توقيفه

أحالت النيابة العامة الى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس تاجراً آسيوياً في الأربعينيات من عمره، بتهمة الاعتداء على شرطيين وسبهما وشتمهما بعبارات قبيحة، وتهديدهما، والامتناع عن الدخول إلى توقيف مركز شرطة بر دبي بعد إحضاره على ذمة بلاغات تحرير شيكات بدون رصيد.

وجاء في ملف القضية أن المتهم الذي «يبدو انه يمارس احد الفنون القتالية»، رفض الاستجابة لتعليمات إدارة التوقيف بتسليم أماناته ومتعلقاته الشخصية، مثلما امتنع عن الدخول إلى التوقيف، وشرع في الصراخ على أفراد الشرطة وباشر في الاعتداء بالضرب على عدد منهم.

وقال شرطي مجني عليه في التحقيقات العامة في يوم الواقعة التي جرت في شهر أكتوبر الماضي تسلمت المتهم من زملائي لإدخاله إلى قسم التوقيف، كونه مطلوبا على ذمة بلاغات إعطاء شيكات بسوء نية، وقبل ذلك طلبت منه أن يسلمني ما بحوزته من أمانات، ورفض بشدة و صرخ عليّ قائلا: «لن أسلمك هاتفي وأمتعتي، وباغتني بالاعتداء علي». وأضاف الشرطي:«حاول المتهم بعد الاعتداء علي الخروج من مكتب قسم المباحث لدرجة انه اتلف الباب الذي كان يرجه ويرفسه بقوة، ثم هدّدنا، زيادة على انه سب جميع مرتب القسم بكلمات وعبارات مسيئة للآداب».