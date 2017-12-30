شرطة دبي تنقذ سائحاً خمسينياً من الغرق

أفاد المقدم علي عبد الله القصيب النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ في دبي، أن فرق الإنقاذ البحري تمكنت من إنقاذ حياة سائح خمسيني، أوروبي الجنسية، من الغرق في شاطئ الكايت بيتش بمنطقة الجميرا، وذلك إثر عجزه عن السباحة في ظل قوة التيار المائي وتعبه من السباحة.

وأشار المقدم النقبي إلى أن غرفة القيادة والسيطرة في شرطة دبي تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث غرق في الشاطئ، مبيناً أن زوق فريق الإنقاذ المتواجد بالقرب من المنطقة انتقل بسرعة إلى المكان، واستطاع إخراج السائح من المياه في غضون دقيقتين، وتقديم الإسعافات الأولية والضرورية له، وأن حالته أصبحت جيدة جداً.

من جانبه تقدم السائح بالشكر إلى فرق الإنقاذ البحري على سرعة استجابتهم والعمل على إنقاذ حياته في وقت قياسي بعد أن كان يصارع التيارات المائية لوحده، معبراً عن سعادته بتواجدهم إلى جانبه وحرصهم الشديد على حياته ونقله إلى بر الأمان وتقديم الخدمات الطبية له.

إلى ذلك، دعا النقبي مرتادي البحر لتوخي الحيطة والحذر، والامتثال لنصائح رجال الإنقاذ المتواجدين في المكان، والالتزام بالإرشادات والتعليمات كافة، وذلك حفاظاً على حياتهم وتجنب تعرضهم للخطر جراء التيارات البحرية.