شرطة دبي تنقذ سائحاً من الغرق في دقيقتين

تمكنت فرق الإنقاذ البحري في شرطة دبي من إنقاذ حياة سائح خمسيني، أوروبي الجنسية، من الغرق في شاطئ الكايت بيتش بمنطقة الجميرا، وذلك إثر عجزه عن السباحة في ظل قوة التيار المائي وتعبه من السباحة.

وأشار المقدم علي عبد الله القصيب النقبي، رئيس قسم الانقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ في دبي، إلى أن غرفة القيادة والسيطرة في شرطة دبي تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث غرق في الشاطئ، مبيناً أن زوق فريق الإنقاذ المتواجد بالقرب من المنطقة انتقل بسرعة إلى المكان، واستطاع إخراج السائح من المياه في غضون دقيقتين، وتقديم الإسعافات الأولية والضرورية له، وأن حالته أصبحت جيدة جداً.

من جانبه تقدم السائح بالشكر إلى فرق الإنقاذ البحري على سرعة استجابتهم والعمل على إنقاذ حياته في وقت قياسي بعد أن كان يصارع التيارات المائية وحده، معبراً عن سعادته بتواجدهم إلى جانبه وحرصهم الشديد على حياته ونقله إلى بر الأمان وتقديم الخدمات الطبية له.

إلى ذلك، دعا النقبي مرتادي البحر لتوخي الحيطة والحذر، والامتثال لنصائح رجال الإنقاذ المتواجدين في المكان، والالتزام بالإرشادات والتعليمات كافة، وذلك حفاظا على حياتهم وتجنب تعرضهم للخطر جراء التيارات البحرية، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية الالتزام بالتعليمات والاشتراطات التي تنشرها وتضعها البلدية وشرطة دبي على حد سواء، والاستجابة لإشارة رفع العلم الأحمر الذي يعني عدم السباحة لما لذلك من خطر على حياتهم.

وأوضح النقبي أن شرطة دبي جاهزة دائماً للتعامل مع الحالات الطارئة على الشواطئ على مدار 24 ساعة والاستجابة لها في أقل وقت ممكن، مبيناً أن هناك 9 نقاط إنقاذ بحرية للتعامل مع الحالات الطارئة في مختلف أرجاء الإمارة تضم غواصين ومنقذين إضافة إلى زوارق ودراجات مائية ودراجات برمائية مع طواقمها جاهزة لخدمة افراد الجمهور في حال وقوع أي خطر.

ودعا المقدم النقبي الجمهور الاتصال بغرفة العمليات في شرطة دبي على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة، وأن يتم وصف المكان بدقة ووضوح من أجل الاستجابة السريعة للبلاغ، لما لذلك من أهمية بالغة في مساعدة المحتاجين، متمنياً للجميع السلامة والأمان.