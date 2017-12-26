خليجي ينتحل صفة أمنية ويخطف زائرة ليغتصبها

أحالت النيابة العامة الى محكمة الجنايات في دبي اليوم شابا خليجيا عاطلا عن العمل بتهمة خطف زائرة آسيوية من امام منزل قريبتها في منطقة الراشدية، بالتحايل، وهتك عرضها ومحاولة اغتصابها داخل سيارته.

وجاء في امر الإحالة ان المتهم انتحل صفة عامة وادعى للمجني عليها أنه شرطي، واظهر لها بطاقة عليها صورته وطلب منها الصعود الى مركبته بحجة تفتيشها، ومن ثم هتك عرضها وحاول اغتصابها لولا مقاومته له.

وشهدت المجني عليها البالغة من العمر 24 عاما خلال تحقيقات النيابة في الواقعة، بأنها خرجت في يوم الواقعة يونيو الماضي من منزل قريبتها الى الشارع بقصد رمي القمامة في حاوية المخلفات، فالتقت بالمتهم الذي حضر بسيارته وأبرز في وجهها بطاقة عليها صورته بشكل سريع، وقال لها باللغة الانجليزية «أنا شرطي» قبل ان يطلب اليها الصعود إلى السيارة التي بحوزته، ولما اخبرته بانها تود اخبار قريبتها، غضب واجبرها على الصعود واخذها الى منطقة رملية.

وأضافت ان المتهم طلب اليها بعد التوقف الانتقال الى المقعد الخلفي بحجة تفتيشها، فانتقلت ثم حاولت الهرب لكن باب السيارة كان مغلقا، عندها راح المتهم يهتك عرضها، محاولا اغتصابها، ولما رفسته ومنعته ضربها، حتى بكت، عندها ارجعها الى منطقة سكنها وانزلها في مكان قريب من منزل قريبتها، وعرض عليها المال من اجل مسامحته وعدم الإبلاغ عنه الا انها لم تقبل عرضه، فأخبرت قريبتها وتوجهتا الى مركز الشرطة وابلغتا عنه وألقي القبض عليه.