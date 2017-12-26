مساعدا مدير صيدلية يسرقان مجوهرات من منزلين

أحالت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس مساعديْ مدير صيدلية آسيويين، بتهمة السرقة في قضيتين منفصلتين متشابهتين في الأسلوب الإجرامي، وقالت إنهما سطوا على منزلين واستوليا على كمية كبيرة من الذهب والألماس والساعات الثمينة، مطالبة بإنزال أقصى عقوبة بحقهما وإبعادهما عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم.

وفي القضية الأولى قالت النيابة العامة إن المتهميْن، سطوا على منزل تاجر عربي ليلاً، وسرقا منه بغياب سكانه، 3 كيلو غرام ذهب تقدر قيمته بــ 500 ألف درهم، وخمس ساعات ثمينة، ومبلغ 30 ألف درهم و1000 دينار أردني، و20000 ريال سعودي، و700 ليرة تركي، ومجوهرات مرصعة بالألماس تقدر بقيمة 100 ألف درهم إلى جانب بطاقات هوية وإقامة ورخصة قيادة.

وفي القضية الثانية قالت النيابة العامة إن المتهمين، سرقا منزلا ثانيا بعد كسر باب الشرفة ثم الخزنة الحديدية العائدة للمجني عليه بواسطة عتلة حديدية، واستوليا منها على منقولات عبارة عن «خمس ليرات ذهب وزن الواحدة تقدر بــ 16 جراما و4 سبائك ذهب صغيرة تقدر الواحدة منها بوزن 20 جراما وسوار يد وخاتم وجهاز لوحي، ومركبة ثمينة.