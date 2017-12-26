393 حريقاً سكنياً على مستوى الدولة 2017

كشفت إحصائيات القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية عن وقوع 393 حريقاً في منازل سكنية على مستوى الدولة من يناير وحتى نهاية أكتوبر 2017 بنسبة 12% من إجمالي الحرائق التي وقعت خلال نفس الفترة.

وتعتزم القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية إطلاق حملة توعية شاملة ومكثفة خلال الفترة المقبلة على مستوى الدولة، لحث الجمهور على تركيب كاشفات الدخان في المنازل والمباني السكنية.

وتنفذ الحملة ضمن خطة التوعية الرئيسية لعام 2018 وتهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة الوقاية والسلامة بين أفراد المجتمع، ودعوتهم لضرورة استخدام كاشفات الدخان في المنازل.

وتأتي الحملة تأكيداً على اشتراطات السلامة والوقاية التي تطلبها الأجهزة المعنية حفاظاً على حياة الجمهور وممتلكاتهم، وضرورة توافر وسائل وقائية وتحذيرية من الحرائق في كافة الأبنية والمنشآت السكنية والتجارية.

إجراءات

وحث اللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، عبر«البيان» سكان الدولة على الإسراع في تركيب كاشفات الدخان في منازلهم وأكد أهمية هذا الإجراء لما له من دور استباقي في إنذار الأسر بوجود حريق، وتجنيبهم خسائر في الأرواح والممتلكات.

وقال إن «كاشف الدخان» ينذر بخطر الحريق قبل تطوره نظراً لتميزه بكشف معظم أنواع الحرائق في بدايتها، لذلك يجب الحرص على تثبيته في أماكن مناسبة من المنزل، والعمل على صيانته دورياً، للوقاية من أخطار الحريق.

وأشار المرزوقي إلى أن ضعف الوعي الوقائي لدى بعض الأسر يعتبر أحد أهم أسباب الحرائق المنزلية والذي يؤدي إلى الإهمال، ويعد ذلك سبباً رئيساً في وقوعها، فضلاً عن إهمال البعض لاشتراطات الوقاية والسلامة في المنازل، حيث تتضاعف بذلك الخسائر في الأرواح والممتلكات جراء الحريق والاختناق باستنشاق الدخان المنبعث منه، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود للتوعية بأهمية تركيب أنظمة السلامة المنزلية.

وأوضح أن الحملة تعمل على تعزيز الوعي الجماهيري عبر وسائل توعوية تتصف بالاستمرارية يتم بثها ونشرها في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، مؤكداً أن بث النشرات التوعوية سوف يستمر مدة عام بعدها يتم إصدار قرار بإلزامية تركيب كاشفات الدخان في المنازل الجديدة والقائمة.

تنسيق

وأكد قائد عام الدفاع المدني أنه تم التنسيق مع عدد من الشركات المتخصصة في مجال كاشفات الدخان لتوفير كميات كافية منها وبأسعار في متناول الجميع، داعياً الجميع إلى الالتزام بتركيب هذه الأجهزة الهامة والضرورية لسلامة الأرواح والممتلكات.

وحث اللواء المرزوقي الأسر على تركيب الأجهزة المعتمدة من قبل الدفاع المدني بالدولة، وضرورة التأكد من توافر مستلزمات السلامة الخاصة بالمنازل، منوهاً باستعداد أجهزة الدفاع المدني في جميع المراكز بالدولة لتوفير مختلف مستلزمات الوقاية والسلامة لحماية الأرواح وسلامة الممتلكات.ونوه قائد عام الدفاع المدني بالتوجيهات السديدة للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بخفض أعداد الحرائق والوفيات الناجمة عنها، من خلال توظيف جميع الإمكانات والتقنيات الحديثة التوظيف الأمثل.

وتأهيل العنصر البشري، وسرعة الاستجابة والجاهزية والتوعية، وتعزيز جهود الوقاية لمواجهة المخاطر والتحديات، وفق عقيدة تكاملية تقوم على التعاون والتنسيق للعمل بروح الفريق الواحد، مشيراً إلى أن القيادة العامة للدفاع المدني على امتداد الدولة عملت على تنفيذ تلك التوجيهات ما كان له الأثر الكبير في خفض نسب الحرائق.