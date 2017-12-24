يقتل مسؤوله بعد رفضه السماح له بمغادرة الدولة

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم اتهام عامل آسيوي بقتل مسؤوله في العمل طعنا بسكين، داخل مقر سكن الشركة في منطقة جبل علي الصناعية الثالثة، بعد خلافات بينهما حول مسائل تتعلق بالعمل والسكن، ورفض "الأخير" السماح له بمغادرة الدولة.

كما اتهمت النيابة العامة العامل المذكور بالشروع في قتل شخص آخر بان حاول توجيه عدة طعنات إليه بذات السكين التي قتل بها المجني عليه الأول، "قاصدا من ذلك ازهاق روحه" الا ان جريمته لم تكتمل بعدما لاقى مقاومة شديدة من المجني عليه الثاني الذي تمكن من السيطرة عليه واسقاط السكين من يده وشل حركته.

وبحسب أوراق القضية فقد اعترف المتهم البالغ من العمر 25 عاما انه طلب من مسؤوله في العمل قبل أسبوع من وقوع الجريمة ان يسمح له بمغادرة الدولة بعد خلافات تتعلق بالسكن وظروف العمل، الا ان الأخير لم يستجب، وفي يوم الواقعة كرر طلبه مرة ثانية فجوبه بالرفض والنهر، عندها غضب واستخدم السكين التي كان يخفيها داخل ملابسه وقتله بعدة طعنات.