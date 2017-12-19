إنقاذ شخص "حُصر" بين مركبتين جراء تصادم بأم القيوين

تمكنت فرقة الانقاذ التابعة لإدارة الدفاع المدني أم القيوين، من إنقاذ شخص محصور من جراء تصادم بين مركبتين ثقيلة على شارع الامارات بأم القيوين.

وأفاد العقيد خميس إبراهيم بو لصلى مدير إدارة الدفاع المدني بالإنابة، أن غرفة العلميات تلقت بلاغا عن وجود شخص محصور في حادث تصادم بين مركبتين ثقيلة على شارع الامارات باتجاه إماره الشارقة، وعلى ضوء البلاغ هرعت مركبات وآليات الدفاع المدني والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، وعند الوصول لجأت الفرقة إلى استخدام أدوات ومعدات الإنقاذ لاستخراج المصاب وعليه تم نقله بواسطة مركبة الإسعاف الوطني إلى مستشفى الشيخ خليفة العام لتلقي العلاج اللازم.

وقال العقيد إنه يجب على السائقين ترك مسافة كافية بين المركبات تفاديا للحوادث المرورية وذلك للحفاظ على الارواح ولضمان سلامة مستخدمي الطريق.