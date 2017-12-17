150 مركبة مخالفة محجوزة في منازل الشارقة

أفاد المقدم خالد الكي نائب مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، بأن عدد المركبات التي تم حجزها ضمن خدمة حجز المركبات في المنازل، الذي دشنته إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، مؤخراً، وصل إلى 150 مركبة مخالفة، مشيراً إلى أن هذه الخدمة تشمل جميع أنواع المخالفات، باستثناء المخالفات المشددة وأصحاب المركبات الذين يملكون سجلاً حافلاً بالمخالفات المتراكمة.

آليات

وقال: إن خدمة حجز السيارات داخل المنازل، من الخدمات الذكية التي بدأت القيادة العامة لشرطة الشارقة تطبيقها خلال الربع الأخير من العام الجاري، بهدف القضاء على بعض السلبيات الخاصة بتعرض سيارات محجوزة للتلف في شبك الحجز، وتكدس السيارات فيه.

وأوضح أنه بموجب تطبيق الخدمة الجديدة، قامت إدارة المرور والدوريات، بحجز لوحات أرقام وملكيات المركبات المخالفة، وأمرت أصحاب المركبات بالبقاء عليها داخل منازلهم، وعدم استخدامها إلا بعد تسديد المخالفة، وانتهاء مدة الحجز المقررة بموجب اللائحة التنفيذية لقانون المرور، موضحاً في حال استخدام أي مركبة سيتم مخالفتها، وتنفيذ العقوبات المقررة عليها، وأشار إلى أنه يتم مراقبة المركبة عبر نظام تحديد المواقع الجغرافية، حيث يتم فوراً ربط المركبة التي تقرر حجزها بنظام ذكي لتفعيل قرار الحجز، وهو عبارة عن جهاز مرتبط بالأقمار الصناعية، ويأتي إنذار فوري في حالة التحريك، مؤكداً أنه لا مجال لتحريك المركبة دون معرفة الشرطة، لأن النظام فائق الدقة، وأنه لم يسمح بتحريك السيارة إلا لمسافة مئة متر فقط، وذلك لاعتبارات وقوع أي حوادث، كالحرائق مثلاً، ما يعني الحاجة لتحريك المركبة خارج موقع الخطر، وأنه في حال المخالفة بتحريكها خارج الحدود المسموح بها، يتم اتخاذ إجراءات أخرى.

وجاء إطلاق الخدمة، عقب ورود العديد من الملاحظات المقترحات من قبل الجمهور، إضافة إلى شكاوى حول تعرض بعض السيارات التي تحجز في شبك حجز السيارات التابع لشرطة الشارقة للتلف، نتيجة بقائها مدة طويلة، وما يتبعها من مشقة إجراءات الاستلام من الشبك، الذي يبعد عن المدينة قرابة 40 كيلو، فيما يتوقع أن يعمل النظام الجديد على المساهمة في التخلص من مشكلة تكدس السيارات في شبك الحجز، وتجنيب المركبات المحتجزة التعرض للتلف، والمحافظة عليها باعتبارها أمانات.