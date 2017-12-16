حريق بمركز تجاري في عجمان

شب حريق عصر اليوم في مركز تجاري بالمنطقة الصناعية عجمان مما أدى إلى انتشار سحب من الدخان الكثيفة حول المنطقة ويجري حالياً السيطرة على الحريق من قبل فرق الدفاع المدني .

وقال العميد عبد العزيز الشامسي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، ورد بلاغ إلى مقر الإدارة العامة للدفاع المدني عصر اليوم يفيد اشتعال حريق في أحد المباني في المنطقة الصناعية ثم انتقل إلى مركز تحاري، وتجري حالياً عملية الاطفاء للحيلولة دون انتشار النيران للمناطق المجاورة ولم يسفر الحادث إلى الوقت الراهن عن وقوع إصابات من جراء الحريق.

كما تم تدخل فرق الاطفاء من إمارتي الشارقة وام القيوين للسيطرة على الحريق.