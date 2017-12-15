عامل نظافة يقتل زميله بسبب الطبخ

أحالت الجهات المختصة في شرطة دبي آسيوي الجنسية يعمل بمهنة عامل نظافة إلى النيابة العامة في دبي بعد قتل زميله بطعنه في موقع العمل بمنطقة القوز الصناعية 2، إثر خلافهما حول من سيطهو أولاً.وتفصيلاً قال اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بوجود جثة لشخص آسيوي الجنسية في أحد مواقع العمل وهرع فريق من الشرطة إلى الموقع ووجد أن الضحية البالغة من العمر 29 عاماً أصيبت بإصابات خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى راشد إلا أنه توفي في الطريق نتيجة الطعنات النافذة.

وأضاف المنصوري أنه فور وقوع الجريمة قام عدد من العمال باحتجاز المتهم البالغ من العمر 23 عاماً وتم العثور على السكين الذي استخدمه في الجريمة .

وأفاد اللواء المنصوري أن المتهم اعترف خلال استجواب الشرطة أنه والمغدور اختلفا حول من سيطهى أولاً في المطبخ، وكان كل من المشتبه فيه والضحية صديقين إلا أنه وقعت بينهما مشاجرة قبل شهرين بينما كانا في حالة سكر، ومنذ ذلك الحين، توقفا عن الحديث مع بعضهما، وفي يوم الحادث، كان كلاهما في المطبخ عندما بدأ النزاع، وازدادت حدة الحديث بينهما وتطور إلى عراك، وبعد ذلك عندما عاد الضحية من الحمام، بدأ المشتبه به مهاجمته مرة أخرى، وأخذ الضحية سكيناً من جيبه وطعن المشتبه به في أصبعه، وقام المتهم بخطف السكين من الضحية وطعنه، وكان المتهم يخطط لمغادرة الدولة في نفس اليوم الذي استقال فيه من منصبه ولكن تم ضبطه وتحويله إلى النيابة العامة بعد استكمال علاجه.