اللجنة الطبية تؤكد سلامة متهمة باختلاس 20 مليوناً أنفقتها على شاب

تسلمت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، التقرير الطبي للمتهمة، باختلاس 20 مليون درهم من المصرف الذي تعمل به، وإنفاقها برفاهية غير اعتيادية على شاب خليجي، يصغرها بـ7 سنوات، وشقيقه، بعد أن غرر بها الأول وأوهمها بالزواج على الرغم من أنه متزوج.

وأشار التقرير الطبي الذي اجراه الطب الشرعي إلى أن المتهمة لا تعاني من مرض «الذهاني» أو أي أمراض نفسية أو عقلية تفقدها الإدراك أو تبرر ارتكابها للجريمة محل القضية، وطالب المحامي الحاضر معها، أجلاً لتقديم صور من قرار التسوية التي تمت بين المتهمين، ومخاطبة اللجنة الطبية بشأن بعض العبارات التي تضمنها التقرير، مع ندب خبير حسابي لبيان المبالغ التي ردت للبنك سواء نقدية أو عينية.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ، يفيد باستغلال المتهمة، وظيفتها كرئيسة أحد أقسام الحسابات ومسؤولة عن خدمات المتعاملين بأحد البنوك، بأخذ صلاحية إحدى زميلاتها، وتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة، واستولت بطرق احتيالية على مبلغ 20 مليون درهم.

وأظهرت التحقيقات، بأن المتهمة أغدقت ملايين الدراهم على المتهمين، وشمل الإغداق إلى جانب السيولة النقدية، سداد مديونيات، وشراء سيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة، ورحلات سفر إلى دول أوروبية.