«سكران» يعتدي على موظف بأحد الفنادق بالشارقة

وجهت محكمة جنح الشارقة لسائح روسي تهمة الاعتداء على موظف في فندق وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية.

وكانت الهيئة القضائية قد وجهت للشاب الذي يزور الدولة في رحلة سياحية «تهمتي احتساء الكحول دون الحصول على الترخيص من الجهات المعنية في الدولة» لغير المسلمين، فاعترف بها، مؤكداً انه لم يكن يعلم أن احتساء الكحول ممنوع في الدولة كونه زائراً، وأن الشركة السياحية التي قدم عبرها لم تخطره بذلك، مقدماً اعتذاره عما بدر منه، وانه احتسى الكحول وهو قادم من بلده في الطائرة.

وقال: أشعر بالأسف لضرب موظف الفندق، لذلك أكرر اعتذاري للمحكمة وللمجني عليه الذي تعرض لإصابات.

وذكر انه مستعد لدفع كامل النفقات الخاصة بعلاج المشتكي وهو فلبيني. وبسؤال المجني عليه قال إن الحادث وقع في 15 نوفمبر أثناء قيامه بعمله في فندق يقع في منطقة المجاز، حيث حضر المتهم قرابة الساعة الثامنة مساء ليستفسر عن رقم الغرفة وموعد تقديم العشاء، لكنه لم يكن متزناً ويظهر عليه انه في حالة سكر، مشيراً إلى أنه باغته وضربه على وجهه بقبضته مرتين، وعليه تم إبلاغ الشرطة، وفتح بلاغ ومن ثم ألقي القبض على المتهم ونقل إلى مركز شرطة البحيرة، وكان في حالة سكر شديد بحيث لم يتم أخذ أقواله إلا في اليوم الثاني ولم يكن وقتها يتذكر انه اعتدى على أحد.

وأضاف المجني عليه انه يتنازل عن القضية، وأمر القاضي بإطلاق سراح المتهم حتى صدور حكم المحكمة في 20 ديسمبر الجاري.