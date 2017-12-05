أفريقي يزوّر توقيعاً إلكترونياً ويستولي على 4.5 ملايين درهم

استغل موظف من جنسية أفريقية عمله في أحد المصارف المحلية في الدخول إلى النظام الإلكتروني الخاص بأحد العملاء وتزوير توقيعه الإلكتروني، واستعمال المستند الموقع في عملية الاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و500 ألف درهم.

وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، إلى ورود بلاغ يفيد بقيام أحد الموظفين باستغلال مهامه الوظيفية في الاستيلاء على مبلغ مالي مودع من قبل أحد عملاء المصرف، لتقوم الجهات المعنية بمتابعة البلاغ وإلقاء القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة.

وبسؤال هيئة المحكمة للمتهم، أنكر كافة التهم المنسوبة إليه، ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية للاطلاع على ملف القضية وإعداد الدفاع.