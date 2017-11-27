شرطة أبوظبي تحبط ترويج 172 كغم من الحشيش

أحبطت شرطة أبوظبي، ترويج 172 كيلو غراماً من مخدر الحشيش، وأصنافاً من المؤثرات العقلية، بحوزة شخصين آسيويين، في قضية أطلق عليها "سموم الظلام".

وأرجع العقيد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات، تفاصيل الواقعة إلى وقت سابق، حينما تشكّـلت خيوط أولية من المعلومات لدى كوادر المديرية في العين، عن وجود عصابة تدير نشاطاً للاتجار بالسموم المخدرة داخل الدولة، و تم إعداد خطة ميدانية أسفرت عن ضبط الجناة.

وأوضح أن المواد المضبوطة بحوزتهما شملت 172 كيلو جراماً من مخدر الحشيش، منها 80 كيلو جراماً تم تحريزها في إحدى إمارات الدولة، و ضبط بقية الكمية في مقر سكنهما بإمارة أخرى، كما تم العثور على 92 كيلو جراماً من مخدر الحشيش، و 5 كيلو جرامات من مخدر الكريستال، ونصف كيلو جرام من مخدر الأفيون، و مبالغ مالية لعملات مختلفة، منها: 224 ألف درهم، و5 آلاف و500 يورو، و3 آلاف و400 دولار أمريكي، ومبلغ 460 جنيه إسترليني.

وأكد العقيد الظاهري، حرص شرطة أبوظبي على مواصلة الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات، و تعزيز سبل التعاون مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات المعنية، مشيراً إلى استمرار المديرية في انتهاج وسائل وتدابير متميزة للوقاية من مخاطر هذه الآفة المجتمعية، وكشف جميع محاولات الاتجار أو التهريب أو ترويج المخدرات.